Sin agroferias por fiestas patrias: conoce las fechas de cierre del IMA en noviembre de 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció, según la información suministrada, la suspensión temporal de sus agroferias y tiendas del pueblo a nivel nacional durante las Fiestas Patrias 2026. La medida también abarcaría las distribuidoras institucionales, por lo que los consumidores deberán tomar en cuenta las fechas previstas para organizar sus compras.

¿Cuándo volverán a abrir las agroferias y tiendas del IMA?

De acuerdo con el calendario comunicado, el cierre comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre de 2026. La reanudación de la atención está prevista para el miércoles 11 de noviembre, en los horarios habituales de cada establecimiento.

El IMA informa a la ciudadanía que todas sus agroferias, tiendas del pueblo y agrodistribuidoras a nivel nacional, permanecerán cerradas del lunes 2 al martes 10 de noviembre.#ConPasoFirme pic.twitter.com/XHOxXBl9fG — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 28, 2026

Ante la suspensión anunciada, se recomienda a los consumidores consultar los canales oficiales del IMA antes de acudir a una agroferia o tienda del pueblo. Quienes necesiten adquirir arroz y otros productos de la canasta básica pueden planificar sus compras y verificar la disponibilidad en los puntos de venta habilitados.

La medida se enmarca en las celebraciones patrias de noviembre. No obstante, las fechas específicas de cierre y reapertura deben contrastarse con el comunicado oficial de 2026, ya que el calendario de atención del IMA puede variar de un año a otro.