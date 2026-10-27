Evacuación: Asamblea Nacional suspende sesión y desaloja edificio tras sismo de 5.7

La Asamblea Nacional de Panamá suspendió este martes 27 de octubre una sesión de la subcomisión de Salud, luego del sismo de magnitud 5.7 registrado durante la mañana. Como medida preventiva, el edificio legislativo fue desalojado siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.
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El desalojo del edificio se realizó conforme a los protocolos de seguridad, con el propósito de proteger a los diputados, funcionarios y demás personas presentes en las instalaciones.
El movimiento sísmico fue identificado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá como una réplica del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre.
Hasta el momento, no se ha informado cuándo será retomada la sesión de la subcomisión de Salud.