Evacuación: Asamblea Nacional suspende sesión y desaloja edificio tras sismo de 5.7

La Asamblea Nacional de Panamá suspendió este martes 27 de octubre una sesión de la subcomisión de Salud, luego del sismo de magnitud 5.7 registrado durante la mañana. Como medida preventiva, el edificio legislativo fue desalojado siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

La sesión tenía como objetivo analizar dos proyectos de ley relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales, pero fue interrumpida tras el movimiento sísmico.

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Sismo de 5.7 provoca evacuación en la Asamblea Nacional

La sesión de una subcomisión de Salud de la @asambleapa para analizar dos proyectos de ley relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales, fue suspendida luego de la réplica de magnitud 5.7 que se registró este martes 27 de octubre.



El edificio fue desalojado de… pic.twitter.com/PApiNdJgfu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

El desalojo del edificio se realizó conforme a los protocolos de seguridad, con el propósito de proteger a los diputados, funcionarios y demás personas presentes en las instalaciones.

El movimiento sísmico fue identificado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá como una réplica del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo será retomada la sesión de la subcomisión de Salud.