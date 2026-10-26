Reglamentan la Lotería Fiscal Digital: Cómo registrar facturas electrónicas y cuáles son los premios

La Lotería Fiscal Digital en Panamá ya cuenta con una resolución reglamentaria publicada en la Gaceta Oficial, que establece los requisitos para participar mediante facturas electrónicas . Los contribuyentes podrán registrar sus documentos en la plataforma Panamá Conecta y obtener un tiquete digital por cada factura válida para participar en las tómbolas.

Según la resolución, podrán participar todas las personas naturales que registren una o más facturas electrónicas emitidas mediante el Sistema de Facturación Electrónica.

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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital?

Los interesados deberán registrar sus facturas electrónicas en Panamá Conecta. Cada documento debidamente registrado generará un número de tiquete digital para participar en los sorteos.

Las facturas deberán contener la siguiente información:

Código Único de Facturación Electrónica.

Nombre, domicilio, Registro Único de Contribuyente (RUC) y dígito verificador del emisor.

Nombre e identificación del receptor, mediante cédula o pasaporte.

Fecha de emisión: día, mes y año.

Descripción de la operación, cantidad y monto.

Desglose de los impuestos aplicables, como ITBMS, ISC u otros.

Valor individual y total de la operación, incluyendo fecha y forma de pago.

Detalle de descuentos, bonificaciones y ajustes.

Código QR que permita verificar el documento electrónico.

Importante: Solo se admitirán facturas electrónicas emitidas con un máximo de dos meses de antelación a la fecha de la tómbola correspondiente.

En Gaceta Oficial fue publicada la resolución que reglamenta la Lotería Fiscal Digital, que permitirá a los contribuyentes participar con sus facturas digitales.



De acuerdo con la resolución, podrán participar todas las personas naturales que registren una o más facturas… pic.twitter.com/9wB7nH7Ilh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

¿Cuáles son los premios de la Lotería Fiscal Digital?

La reglamentación contempla sorteos en tres modalidades: nacional, regional y provincial.

Lotería Fiscal Digital Nacional

80 premios de B/.500 .

80 premios de B/.2,500 .

40 premios de B/.5,000.

Lotería Fiscal Digital Regional

20 premios de B/.500 .

20 premios de B/.2,500 .

10 premios de B/.5,000.

Lotería Fiscal Digital Provincial

8 premios de B/.500 .

8 premios de B/.2,500 .

4 premios de B/.5,000.

La resolución establece así las condiciones para registrar facturas electrónicas y participar en las distintas modalidades de la Lotería Fiscal Digital.