Minsa instala el SINPREM para negociar mejores precios en la compra de medicamentos en Panamá

MINSA - Compra de medicamentos en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) instaló este lunes 26 de octubre el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM), una herramienta que permitirá coordinar las necesidades de compra del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), establecer precios máximos de referencia y fortalecer las negociaciones con los proveedores de medicamentos.

La iniciativa busca obtener mejores condiciones de contratación, optimizar el uso de los recursos públicos y contribuir al abastecimiento oportuno de medicamentos en las instalaciones de salud del país.

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¿Cómo funcionará el SINPREM para la compra de medicamentos?

El sistema comenzará con la recopilación y consolidación de las necesidades de medicamentos del Minsa y la CSS, utilizando la información de sus plataformas de abastecimiento y compra.

Los datos serán organizados y analizados mediante el Observatorio Nacional de Medicamentos, que brindará respaldo técnico para identificar oportunidades de negociación y establecer precios de referencia.

Entre las principales funciones del SINPREM se encuentran:

Consolidar las necesidades de compra de medicamentos del Minsa y la CSS.

Evaluar las cantidades requeridas por las instituciones públicas de salud.

Fortalecer la negociación con los proveedores para obtener mejores condiciones de adquisición.

Establecer precios máximos de referencia para los medicamentos incluidos en el sistema.

Promover la transparencia mediante la publicación de los precios definidos en los actos públicos correspondientes.

¿Cuándo comenzará a utilizarse el SINPREM?

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien coordina el sistema, explicó que la meta es aplicar este mecanismo en las compras de medicamentos correspondientes al presupuesto de 2027.

Para avanzar en su implementación, las instituciones participantes deberán designar enlaces, suministrar información sobre sus necesidades y mantener la coordinación de sus equipos técnicos.

El SINPREM está establecido en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024.

Durante la instalación participaron representantes del Minsa, la CSS, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

Boyd Galindo hizo un llamado a las instituciones a trabajar con responsabilidad, transparencia y sentido de urgencia para que las mejores condiciones de compra contribuyan al acceso a medicamentos sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.