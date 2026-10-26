CSS: pasos para descargar la ficha digital de noviembre 2026

Conozca los pasos para descargar la ficha digital de la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó en el portal Mi Caja Digital la descarga de la ficha correspondiente al mes de noviembre 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cómo descargar la ficha digital de noviembre 2026?

Los asegurados pueden acceder a su ficha digital a través del portal oficial de la CSS. Para ello, deben seguir estos pasos:

Ingrese al portal de la Ficha Digital de la CSS.

Seleccione la opción Asegurado.

Haga clic en Recuperar contraseña e introduzca su número de cédula.

Ingrese el correo electrónico con el que se registró inicialmente en la plataforma.

Siga las indicaciones del sistema para crear y registrar una nueva contraseña.

Ficha Digital de la CSS. Telemetro Reporta

Una vez completado el proceso, el asegurado podrá ingresar a la plataforma con sus nuevas credenciales y realizar la consulta correspondiente.

La CSS recomienda verificar que el correo electrónico ingresado sea el mismo que se utilizó durante el registro en Mi Caja Digital, ya que este dato es necesario para recuperar el acceso a la cuenta.