Calle 7 Panamá pronto termina su etapa verde: fechas de eliminación, semifinal y Gran Final

La competencia de Calle 7 Panamá entra en su etapa verde, una de las fases más decisivas del programa, en la que ocho guerreros, cuatro hombres y cuatro mujeres, continúan en el campo de batalla con el objetivo de conseguir un lugar en la Gran Final de Calle 7, programada para el jueves 29 de octubre de 2026.

Este lunes 26 de octubre, los competidores deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles, por lo que cada victoria será fundamental para mantenerse en la lucha por el título.

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Calle 7 Panamá: ¿Cuándo serán las eliminaciones y la semifinal?

La recta final de la competencia tendrá el siguiente calendario:

Lunes 26 de octubre: Los ocho guerreros competirán para acumular puntos.

Martes 27 de octubre: Un hombre y una mujer quedarán eliminados.

Miércoles 28 de octubre: Se disputará la semifinal, en la que otro hombre y otra mujer se despedirán de la competencia.

Jueves 29 de octubre: Se celebrará la Gran Final de Calle 7 Panamá.

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¿Cuántos competidores llegarán a la Gran Final de Calle 7?

De mantenerse el calendario de eliminaciones anunciado, cuatro competidores, dos hombres y dos mujeres, llegarán a la Gran Final del jueves 29 de octubre.

La etapa verde será determinante para definir quiénes tendrán la oportunidad de disputar el título de campeón y campeona de Calle 7 Panamá.