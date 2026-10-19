Calle 7 Panamá inicia la etapa verde: Emilce y El Cheeta son los primeros eliminados.

La competencia de Calle 7 Panamá entró en una nueva fase este lunes 19 de octubre de 2026, con el inicio de la esperada etapa verde, en la que los participantes deberán luchar por su permanencia en el campo de batalla para conseguir un lugar en la semifinal. Durante esta jornada, Emilce y El Cheeta quedaron eliminados tras registrar los puntajes más bajos.

En esta nueva etapa, la exigencia aumenta para los competidores, ya que cada día saldrán dos participantes: un hombre y una mujer.

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¿Cómo funciona la etapa verde de Calle 7 Panamá?

Durante la etapa verde, los competidores deberán acumular puntos en cada jornada para mantenerse en la competencia y avanzar hacia la semifinal.

De acuerdo con la dinámica anunciada, los participantes con los puntajes más bajos de cada categoría deberán enfrentarse para definir quién continúa y quién abandona la temporada.

La eliminación diaria de un competidor masculino y una femenina aumentará la presión sobre los participantes, quienes tendrán que mejorar sus resultados para evitar quedar en las últimas posiciones.

¿Quiénes fueron eliminados de Calle 7 Panamá este lunes 19 de octubre?

Los primeros eliminados de la etapa verde fueron:

Emilce , en la categoría femenina.

El Cheeta, en la categoría masculina.

Ambos participantes quedaron fuera de la competencia durante la jornada de este lunes, luego de ubicarse entre los puntajes más bajos.

Mientras tanto, Isabella, Zory, Kevin y Bolt se mantienen en las primeras posiciones de la tabla, perfilándose como algunos de los competidores mejor ubicados al inicio de esta fase.

Calle 7 Panamá continúa su camino hacia la semifinal

Durante el resto de la semana, los participantes de Calle 7 Panamá enfrentarán nuevas pruebas en el campo de batalla, donde cada punto será importante para asegurar su permanencia.

La etapa verde será decisiva para definir quiénes avanzarán a la semifinal y continuarán en la lucha por llegar a la gran final de esta temporada.