Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2026 - 18:49

MEDUCA anuncia regreso a clases el 21 de octubre: listado de centros educativos

El Meduca anunció que las clases presenciales se reanudarán progresivamente el 21 de octubre en 12 regiones. Cuatro provincias seguirán sin clases.

MEDUCA reabre centros educativos.

MEDUCA reabre centros educativos.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el miércoles 21 de octubre de 2026 comenzará el retorno progresivo a las clases presenciales en 12 regiones educativas de Panamá, luego de la suspensión de actividades provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La medida se aplicará únicamente en los centros educativos que se encuentren operativos y cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

¿En qué regiones se reanudarán las clases el 21 de octubre?

De acuerdo con el Meduca, el retorno progresivo a las clases presenciales está previsto en las siguientes 12 regiones educativas:

  • Panamá Centro

  • Panamá Este

  • Panamá Norte

  • Panamá Oeste

  • San Miguelito

  • Colón

  • Darién

  • Chiriquí

  • Bocas del Toro

  • Emberá Wounaan

  • Comarca Guna Yala

  • Comarca Ngäbe Buglé

El ministerio aclaró que la reanudación de las clases dependerá de que los centros educativos se encuentren operativos, por lo que la medida no implica la apertura automática de todas las escuelas de estas regiones.

¿Cuándo regresan los docentes y administrativos del Meduca?

Como parte de la preparación para el retorno de los estudiantes, el Meduca estableció el siguiente calendario:

  • Lunes 19 de octubre: reincorporación del personal administrativo.

  • Martes 20 de octubre: regreso de los docentes de las regiones señaladas y de los centros educativos operativos.

  • Miércoles 21 de octubre: inicio progresivo de las clases presenciales para los estudiantes de los planteles habilitados.

Según la institución, estas jornadas permitirán coordinar las actividades escolares y preparar las condiciones necesarias para el regreso de los alumnos.

¿En qué provincias seguirán suspendidas las clases?

El Ministerio de Educación informó que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán sin operar debido a las afectaciones relacionadas con el terremoto.

Sin embargo, las direcciones regionales de estas cuatro provincias permanecerán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.

Lista de centros educativos que regresan a clases

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