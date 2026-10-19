Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 14:27

MEDUCA: ¿Qué días libres tendrán los estudiantes por las Fiestas Patrias en noviembre?

Meduca contempla fechas de descanso en noviembre para estudiantes de escuelas oficiales y particulares por las celebraciones patrias.

Conozca los días libres para los estudiantes por fiestas patrias. 

Conozca los días libres para los estudiantes por fiestas patrias. 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

De acuerdo con el calendario escolar del Ministerio de Educación (MEDUCA), los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares tendrán días libres durante noviembre con motivo de las Fiestas Patrias.

¿Cuáles son los días libres en noviembre para los estudiantes?

Estas son las fechas conmemorativas señaladas en el calendario:

  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

  • Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia en Colón.

  • Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

Días libres para estudiantes por fiestas patrias.

Días libres para estudiantes por fiestas patrias.

Estas fechas forman parte de las celebraciones patrias de noviembre, durante las cuales se conmemoran acontecimientos importantes en la historia de Panamá.

Cabe destacar que el 28 de noviembre, fecha en que Panamá conmemora la Independencia de España, también es una celebración patria. Sin embargo, en 2026 cae sábado, por lo que no representa un día libre adicional dentro de la semana escolar.

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