Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 10:01

MEDUCA: lista de escuelas y colegios que reabrirán este miércoles

El Meduca confirmó el regreso a clases en 12 regiones educativas este miércoles 21 de octubre. Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas seguirán sin clases.

MEDUCA revela lista de escuelas y colegios que reabrirán tras terremoto.

MEDUCA revela lista de escuelas y colegios que reabrirán tras terremoto.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este miércoles 21 de octubre reabrirán los centros educativos de 12 regiones educativas de Panamá, luego de la suspensión de las clases provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La entidad informó que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán sin operar debido a las afectaciones relacionadas con el terremoto.

Sin embargo, las direcciones regionales de estas cuatro provincias permanecerán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.

Lista de centros educativos que regresan a clases

Región de San Miguelito

  1. Instituto Rubiano
  2. C.E.B.G. Bilingüe República De Alemania
  3. C.E.B.G. Bilingüe Santa Librada
  4. Esc. El Mirador
  5. Esc. Bilingüe Martín Luther King
  6. Esc. República De Polonia
  7. C.E.B.G. Bilingüe General José De San Martín
  8. C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter
  9. C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza
  10. Centro Educativo Katiuska
  11. C.E.B.G. Bilingüe José Domingo Espinar
  12. Esc. Bilingüe Santiago De La Guardia
  13. Col. León A. Soto
  14. Esc. Don Bosco
  15. Esc. Bilingüe República De Italia
  16. Esc. Juan José Amado
  17. I.P.T. Ángel Rubio
  18. Esc. María Del Rosario Salazar

Región de Panamá Norte

  1. Esc. Bil. San Pablo Y Villanueva
  2. Esc. Bil. Tomás Arias
  3. Esc. Bil. Nicolle Garay
  4. Esc. Bil. Domingo Romero
  5. Esc. Guillermo Patterson
  6. Esc. Bil. La Cabima
  7. Esc. Bil. Grecia
  8. Esc. Santa Rita
  9. C.E.B.G. Melchor Lasso De La Vega
  10. Esc. Bil. Unión Panamericana
  11. Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann
  12. Esc. La Tranquilla
  13. Esc. Bil. María Henríquez
  14. Esc. Emberá 2.60
  15. I.P.T. Chilibre
  16. C.E.B.G. Parara Puru
  17. C.I. Instituto Panamá Norte
  18. C.E.B.G. Emberá Puru
  19. Esc. Villa Milagro
  20. C.E.B.G. San Juan De Pequeni
  21. Centro Educativo Bilingüe José Artigas
  22. Esc. San Juan De Pequeni (Indígena)
  23. C.E.B.G. Nuevo Caimitillo
  24. C.E.B.G. Victoriano Lorenzo
  25. C.E.B.G. Presidente Roosevelt
  26. Esc. Quebrada Ancha
  27. Esc. Bil. Don Bosco Rural
  28. Esc. Peña Blanca
  29. Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy
  30. Esc. Mono Congo
  31. Esc. Bil. República De La India

Para verificar la lista de centros educativos que reabrirán sus puertas, puede ingresar al sitio web: https://www.meduca.gob.pa/

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