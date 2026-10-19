MEDUCA: lista de escuelas y colegios que reabrirán este miércoles

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este miércoles 21 de octubre reabrirán los centros educativos de 12 regiones educativas de Panamá, luego de la suspensión de las clases provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.
Sin embargo, las direcciones regionales de estas cuatro provincias permanecerán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.
Lista de centros educativos que regresan a clases
Región de San Miguelito
- Instituto Rubiano
- C.E.B.G. Bilingüe República De Alemania
- C.E.B.G. Bilingüe Santa Librada
- Esc. El Mirador
- Esc. Bilingüe Martín Luther King
- Esc. República De Polonia
- C.E.B.G. Bilingüe General José De San Martín
- C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter
- C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza
- Centro Educativo Katiuska
- C.E.B.G. Bilingüe José Domingo Espinar
- Esc. Bilingüe Santiago De La Guardia
- Col. León A. Soto
- Esc. Don Bosco
- Esc. Bilingüe República De Italia
- Esc. Juan José Amado
- I.P.T. Ángel Rubio
- Esc. María Del Rosario Salazar
Región de Panamá Norte
- Esc. Bil. San Pablo Y Villanueva
- Esc. Bil. Tomás Arias
- Esc. Bil. Nicolle Garay
- Esc. Bil. Domingo Romero
- Esc. Guillermo Patterson
- Esc. Bil. La Cabima
- Esc. Bil. Grecia
- Esc. Santa Rita
- C.E.B.G. Melchor Lasso De La Vega
- Esc. Bil. Unión Panamericana
- Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann
- Esc. La Tranquilla
- Esc. Bil. María Henríquez
- Esc. Emberá 2.60
- I.P.T. Chilibre
- C.E.B.G. Parara Puru
- C.I. Instituto Panamá Norte
- C.E.B.G. Emberá Puru
- Esc. Villa Milagro
- C.E.B.G. San Juan De Pequeni
- Centro Educativo Bilingüe José Artigas
- Esc. San Juan De Pequeni (Indígena)
- C.E.B.G. Nuevo Caimitillo
- C.E.B.G. Victoriano Lorenzo
- C.E.B.G. Presidente Roosevelt
- Esc. Quebrada Ancha
- Esc. Bil. Don Bosco Rural
- Esc. Peña Blanca
- Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy
- Esc. Mono Congo
- Esc. Bil. República De La India
Para verificar la lista de centros educativos que reabrirán sus puertas, puede ingresar al sitio web: https://www.meduca.gob.pa/