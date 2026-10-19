MEDUCA: lista de escuelas y colegios que reabrirán este miércoles

MEDUCA revela lista de escuelas y colegios que reabrirán tras terremoto.

El Ministerio de Educación ( Meduca ) informó que este miércoles 21 de octubre reabrirán los centros educativos de 12 regiones educativas de Panamá, luego de la suspensión de las clases provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La entidad informó que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán sin operar debido a las afectaciones relacionadas con el terremoto.

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Sin embargo, las direcciones regionales de estas cuatro provincias permanecerán abiertas para atender consultas y brindar orientación a la comunidad educativa.

Lista de centros educativos que regresan a clases

Región de San Miguelito

Instituto Rubiano C.E.B.G. Bilingüe República De Alemania C.E.B.G. Bilingüe Santa Librada Esc. El Mirador Esc. Bilingüe Martín Luther King Esc. República De Polonia C.E.B.G. Bilingüe General José De San Martín C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter C.E.B.G. Bilingüe Dr. Carlos A. Mendoza Centro Educativo Katiuska C.E.B.G. Bilingüe José Domingo Espinar Esc. Bilingüe Santiago De La Guardia Col. León A. Soto Esc. Don Bosco Esc. Bilingüe República De Italia Esc. Juan José Amado I.P.T. Ángel Rubio Esc. María Del Rosario Salazar

Región de Panamá Norte

Esc. Bil. San Pablo Y Villanueva Esc. Bil. Tomás Arias Esc. Bil. Nicolle Garay Esc. Bil. Domingo Romero Esc. Guillermo Patterson Esc. Bil. La Cabima Esc. Bil. Grecia Esc. Santa Rita C.E.B.G. Melchor Lasso De La Vega Esc. Bil. Unión Panamericana Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann Esc. La Tranquilla Esc. Bil. María Henríquez Esc. Emberá 2.60 I.P.T. Chilibre C.E.B.G. Parara Puru C.I. Instituto Panamá Norte C.E.B.G. Emberá Puru Esc. Villa Milagro C.E.B.G. San Juan De Pequeni Centro Educativo Bilingüe José Artigas Esc. San Juan De Pequeni (Indígena) C.E.B.G. Nuevo Caimitillo C.E.B.G. Victoriano Lorenzo C.E.B.G. Presidente Roosevelt Esc. Quebrada Ancha Esc. Bil. Don Bosco Rural Esc. Peña Blanca Esc. Bil. Presidente John F. Kennedy Esc. Mono Congo Esc. Bil. República De La India

Para verificar la lista de centros educativos que reabrirán sus puertas, puede ingresar al sitio web: https://www.meduca.gob.pa/