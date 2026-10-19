Diplomas falsos: Aprehenden a 18 personas por presunta venta de plazas en el MEDUCA

Un total de 18 personas fueron aprehendidas en Panamá durante la Operación Credenciales 2.0, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en cinco provincias del país. Las diligencias forman parte de una investigación contra una presunta red dedicada a la falsificación de diplomas y la venta irregular de plazas de trabajo en el Ministerio de Educación (Meduca).
Operación Credenciales 2.0: ¿en qué provincias se realizaron los allanamientos?
De acuerdo con la información de las autoridades, durante el operativo se ejecutaron más de 25 diligencias de allanamiento simultáneas en cinco provincias:
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Panamá Oeste.
Bocas del Toro.
Chiriquí.
Veraguas.
Los Santos.
Entre las 18 personas aprehendidas figuran funcionarios administrativos, docentes, exdocentes del Meduca y particulares, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes.
¿Cómo operaba la presunta red de diplomas falsos y venta de plazas?
Según las investigaciones, la organización presuntamente realizaba actos de corrupción relacionados con la venta ilícita de plazas laborales en el Meduca y la falsificación de diplomas utilizados para acreditar a personas que habrían ejercido funciones docentes de manera irregular.
Las personas investigadas estarían presuntamente vinculadas con los siguientes delitos:
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Falsificación de documentos.
Ejercicio ilegal de la profesión.
Corrupción de servidores públicos.
Delincuencia organizada.
Blanqueo de capitales.
Durante los allanamientos, las autoridades recabaron indicios de interés para la investigación, entre ellos diplomas, certificados y otros documentos que serán sometidos a análisis.
La Operación Credenciales 2.0 forma parte de las investigaciones dirigidas a esclarecer las presuntas irregularidades en la obtención de credenciales académicas y plazas de trabajo dentro del sector educativo.