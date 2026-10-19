Diplomas falsos: Aprehenden a 18 personas por presunta venta de plazas en el MEDUCA

Un total de 18 personas fueron aprehendidas en Panamá durante la Operación Credenciales 2.0, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en cinco provincias del país. Las diligencias forman parte de una investigación contra una presunta red dedicada a la falsificación de diplomas y la venta irregular de plazas de trabajo en el Ministerio de Educación (Meduca).

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Operación Credenciales 2.0: ¿en qué provincias se realizaron los allanamientos?

De acuerdo con la información de las autoridades, durante el operativo se ejecutaron más de 25 diligencias de allanamiento simultáneas en cinco provincias:

Panamá Oeste.

Bocas del Toro.

Chiriquí.

Veraguas.

Los Santos.

Entre las 18 personas aprehendidas figuran funcionarios administrativos, docentes, exdocentes del Meduca y particulares, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

¿Cómo operaba la presunta red de diplomas falsos y venta de plazas?

Según las investigaciones, la organización presuntamente realizaba actos de corrupción relacionados con la venta ilícita de plazas laborales en el Meduca y la falsificación de diplomas utilizados para acreditar a personas que habrían ejercido funciones docentes de manera irregular.

Las personas investigadas estarían presuntamente vinculadas con los siguientes delitos:

Falsificación de documentos.

Ejercicio ilegal de la profesión.

Corrupción de servidores públicos.

Delincuencia organizada.

Blanqueo de capitales.

Unas 18 personas fueron aprehendidas por presunta falsificación de diplomas y venta de plazas para educadores.



Las aprehensiones se dieron durante la ejecución de la Operación Credenciales 2.0 por parte del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la… pic.twitter.com/fZypormcjf — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

Durante los allanamientos, las autoridades recabaron indicios de interés para la investigación, entre ellos diplomas, certificados y otros documentos que serán sometidos a análisis.

La Operación Credenciales 2.0 forma parte de las investigaciones dirigidas a esclarecer las presuntas irregularidades en la obtención de credenciales académicas y plazas de trabajo dentro del sector educativo.