Alcaldía de Panamá abrirá centro para habitantes de calle con capacidad para 250 personas

La Alcaldía de Panamá anunció que en los próximos días abrirá el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle (CAIPHAC), con capacidad para atender a 250 personas en situación de calle en el distrito de Panamá. La instalación contará con espacios diferenciados para hombres y mujeres y ofrecerá acompañamiento a personas en condiciones de vulnerabilidad.

El Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle estará ubicado en Las Garzas, distrito de Panamá, y dispondrá de una capacidad total de 250 personas, distribuidas de la siguiente manera:

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150 espacios para hombres.

100 espacios para mujeres.

Según la administración municipal, el equipamiento de las instalaciones se ha completado progresivamente durante los últimos días, gracias al apoyo de distintas instituciones.

El objetivo es ofrecer un espacio seguro y condiciones adecuadas para la atención de las personas que se encuentran en situación de calle.

¿Qué servicios ofrecerá el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle?

La Alcaldía de Panamá explicó que el CAIPHAC forma parte de una estrategia para fortalecer la atención social y ofrecer alternativas a las personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El modelo de atención busca ir más allá de la asistencia inmediata, mediante procesos de acompañamiento y recuperación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

La entidad señaló que el proyecto contará con esfuerzos coordinados entre varias instituciones para ampliar la capacidad de respuesta municipal.

Con la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, la administración municipal busca fortalecer sus programas de atención social y contribuir a la asistencia de una población vulnerable en el distrito de Panamá.