MEF: Moody's otorga grado de inversión a Letras y Notas del Tesoro de Panamá

Moody's otorga grado de inversión a Letras y Notas del Tesoro de Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) informó que la agencia Moody's Ratings asignó las calificaciones (P)P-3 y (P)Baa3 a los programas de Letras y Notas del Tesoro de la República de Panamá, respectivamente. Ambas se ubican en grado de inversión y están vinculadas a la calificación soberana de largo plazo del país, que se mantiene en Baa3, según el comunicado de la entidad.

Hasta ahora, estos programas del mercado local no contaban con una calificación propia, situación que limitaba la participación de determinados inversionistas institucionales internacionales.

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¿Qué significa la calificación de Moody's para Panamá?

De acuerdo con el MEF, la asignación de calificaciones permite que las Letras y Notas del Tesoro sean consideradas por un grupo más amplio de inversionistas, incluidos fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras que requieren instrumentos con una calificación de riesgo.

Las calificaciones otorgadas son:

Letras del Tesoro: (P)P-3, correspondiente al programa de instrumentos de corto plazo, generalmente colocados a 12 meses.

Notas del Tesoro: (P)Baa3, correspondiente al programa de instrumentos de mediano plazo, cuyos plazos y cupones se establecen en cada subasta.

El MEF explicó que una mayor diversidad de inversionistas podría favorecer la competencia en las subastas y contribuir a reducir los costos de financiamiento del Estado.

Inversionistas internacionales aumentaron 35% sus tenencias de deuda local

Según las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las tenencias de Letras y Notas del Tesoro por parte de inversionistas internacionales aumentaron aproximadamente 35% entre agosto de 2024 y septiembre de 2026.

Durante ese período, los montos pasaron de USD 974 millones a USD 1,312 millones.

La institución detalló que, al 30 de septiembre de 2026, los custodios internacionales mantenían entre el 39.5% y el 51.2% del saldo de las series colocadas durante agosto y septiembre de este año.

Además, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua registraron tenencias conjuntas por USD 32 millones, frente a los USD 0.3 millones contabilizados en agosto de 2024.

El MEF aclaró que la reducción registrada en abril de 2026 respondió principalmente al vencimiento y pago de la Nota 2026, y no a ventas de inversionistas internacionales.