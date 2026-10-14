Terremoto en Panamá: MEF explica cómo funcionarán los dos fideicomisos para atender la emergencia

El Gobierno de Panamá autorizó la constitución de dos fideicomisos para atender a los afectados por el terremoto del 9 de octubre de 2026. Uno será manejado por el Estado mediante el Banco Nacional de Panamá y el otro por el sector privado a través de la Caja de Ahorros, con el objetivo de administrar los recursos de forma diferenciada.

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¿Cómo funcionarán los dos fideicomisos para atender la emergencia?

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que ambos mecanismos tendrán fuentes de financiamiento y estructuras de administración distintas.

Fideicomiso del MEF y Banco Nacional de Panamá: ya fue constituido y cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. Recibirá aportes no reembolsables de organismos financieros multilaterales y recursos procedentes de seguros contratados por el Estado para eventos catastróficos. Estos fondos contribuirán a la atención de la emergencia y a la recuperación de infraestructura afectada.

Fideicomiso de la Caja de Ahorros: recibirá donaciones de empresas panameñas y será administrado por el sector privado. Los recursos se destinarán a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas dañadas por el terremoto y sus réplicas.

¿Qué obras se financiarán con los recursos de emergencia?

La atención de la emergencia contará con dos fideicomisos diferenciados para administrar los recursos con transparencia, garantizar su adecuada utilización y responder a las necesidades de las comunidades afectadas.



Uno de estos mecanismos, constituido entre el Ministerio de… pic.twitter.com/2kD2Ptgoxi — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 14, 2026

Los fondos del mecanismo estatal podrán contribuir a la recuperación de carreteras, puentes, centros educativos y otras infraestructuras afectadas, además de las necesidades de asistencia derivadas del terremoto.

Por su parte, el fideicomiso destinado a las donaciones privadas se concentrará en la recuperación de viviendas, principalmente para las familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos.

El Gobierno señaló que la separación de los recursos busca facilitar su administración y mantener mecanismos de control y fiscalización durante las labores de recuperación.