Terremoto en Panamá: MEF explica cómo funcionarán los dos fideicomisos para atender la emergencia

El Gobierno de Panamá autorizó la constitución de dos fideicomisos para atender a los afectados por el terremoto del 9 de octubre de 2026. Uno será manejado por el Estado mediante el Banco Nacional de Panamá y el otro por el sector privado a través de la Caja de Ahorros, con el objetivo de administrar los recursos de forma diferenciada.
¿Cómo funcionarán los dos fideicomisos para atender la emergencia?
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que ambos mecanismos tendrán fuentes de financiamiento y estructuras de administración distintas.
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Fideicomiso del MEF y Banco Nacional de Panamá: ya fue constituido y cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. Recibirá aportes no reembolsables de organismos financieros multilaterales y recursos procedentes de seguros contratados por el Estado para eventos catastróficos. Estos fondos contribuirán a la atención de la emergencia y a la recuperación de infraestructura afectada.
Fideicomiso de la Caja de Ahorros: recibirá donaciones de empresas panameñas y será administrado por el sector privado. Los recursos se destinarán a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas dañadas por el terremoto y sus réplicas.
¿Qué obras se financiarán con los recursos de emergencia?
Los fondos del mecanismo estatal podrán contribuir a la recuperación de carreteras, puentes, centros educativos y otras infraestructuras afectadas, además de las necesidades de asistencia derivadas del terremoto.
Por su parte, el fideicomiso destinado a las donaciones privadas se concentrará en la recuperación de viviendas, principalmente para las familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos.
El Gobierno señaló que la separación de los recursos busca facilitar su administración y mantener mecanismos de control y fiscalización durante las labores de recuperación.