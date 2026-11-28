La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) realizó este viernes en su sede un conversatorio sobre cómo reconocer las señales de violencia doméstica y las barreras que enfrentan muchas mujeres para pedir ayuda y acceder a la justicia. El encuentro tomó como punto de partida la novela Aventuras en el cementerio, de la escritora panameña y socia de APEDE Ana Matilde Gómez.

Las comisiones de Sostenibilidad, Mujer e Inclusión y de Relaciones con los Socios de APEDE organizaron el encuentro «Las historias que se esconden en silencio», con la participación de Gómez y de María Inés Castillo, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Mujer e Inclusión.

Castillo explicó que la asociación se sumó a la conmemoración para visibilizar la violencia que viven muchas mujeres y familias. Recomendó la lectura a públicos de distintas edades para «prevenir y ver esas señales tan importantes para evitar y estar atentos a la violencia que viven muchas personas en silencio».

Ana Matilde Gómez durante el conversatorio. Cortesía

Ana Matilde Gómez explicó que su novela «usa la ficción y el humor para que entre el dato y la literatura conversen». La obra cuenta la historia de Alma, una mujer que, tras morir, vuelve del más allá y reconoce hasta qué punto el control de su pareja fue limitando su libertad. Su regreso lleva a sus amigas a revisar lo que ella vivió y a organizarse para apoyarse entre sí.

Durante el conversatorio, Gómez señaló que eligió la ficción para que quienes lean la novela puedan reconocerse en sus personajes sin sentirse señalados. A través de la historia de Alma, la autora retrata formas de violencia doméstica que suelen pasar inadvertidas, como el control del dinero, la vigilancia del celular y el aislamiento de las amistades. La publicación incluye un anexo sobre las formas de violencia doméstica y la ruta de denuncia.

En tanto, el presidente de APEDE, Alberto López Tom, enfatizó: “La prevención de la violencia contra las mujeres también forma parte de la responsabilidad del sector privado. Desde APEDE promovemos que las asociaciones incorporen este tema en sus políticas internas, capaciten a sus equipos y establezcan canales confidenciales de orientación y atención. Son medidas concretas para construir entornos laborales seguros y respetuosos”.

Firma del libro Aventuras en el cementerio. Cortesía

El conversatorio formó parte de las actividades de APEDE en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una movilización internacional respaldada por las Naciones Unidas a través de la iniciativa ÚNETE. La campaña se desarrolla cada año del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Como parte de las actividades conmemorativas, APEDE también realizó en el Auditorio Mercantil la proyección de Señales, del cineasta panameño José Luis Rodríguez. La función contó con el auspicio de ONU Mujeres y la participación del presidente de APEDE, Alberto López Tom.