Este sábado 28 de noviembre de 2026, Panamá conmemora 205 años de su independencia de España, una de las fechas más importantes del calendario de fiestas patrias. Para celebrar este acontecimiento histórico, se han programado desfiles cívicos y estudiantiles en distintas regiones del país.

El 28 de noviembre de 1821, Panamá proclamó su independencia de España, poniendo fin a más de tres siglos de dominio colonial español.

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Esta fecha es conmemorada cada año con actos cívicos, desfiles patrios y actividades culturales que resaltan la identidad nacional y recuerdan el proceso independentista del pueblo panameño.

Desfiles patrios programados para este sábado 28 de noviembre en Panamá

Como parte de la conmemoración de los 205 años de la independencia de Panamá de España, se desarrollarán desfiles patrios con la participación de bandas musicales estudiantiles, agrupaciones independientes y otras delegaciones.

Desfile en Boquete, provincia de Chiriquí

Horario: las actividades iniciarán a las 7:00 a.m.

Ruta: desde la tienda Do It Center hasta la sede del Banco Nacional de Panamá.

Los actos oficiales contarán con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Desfile en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste

Horario: durante horas de la mañana.

Ruta: desde el Palacio Municipal Luis E. Veces B., por la avenida Las Américas, hasta llegar a la Panadería Cesarín.

Desfile en Betania, ciudad de Panamá