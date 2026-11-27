La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que ha girado instrucciones para suprimir la exigencia de visado para los ciudadanos panameños que deseen ingresar al territorio venezolano, con el propósito de impulsar el turismo y fortalecer el intercambio comercial con Panamá.
Copa Airlines inaugura nueva ruta entre Panamá y la isla de Margarita
El anuncio se da luego de que la aerolínea Copa Airlines inaugurara este jueves 26 de noviembre su vuelo directo entre Panamá y la isla de Margarita, en Venezuela, con 166 pasajeros a bordo.
La nueva ruta aérea hacia Porlamar contempla tres vuelos semanales, que operarán los martes, jueves y domingos, ampliando las opciones de conectividad entre ambos países.