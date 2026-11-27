La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, anunció que ha girado instrucciones para suprimir la exigencia de visado para los ciudadanos panameños que deseen ingresar al territorio venezolano, con el propósito de impulsar el turismo y fortalecer el intercambio comercial con Panamá.

Le podría interesar: Copa Airlines inicia operaciones de su nueva ruta entre Panamá y la isla de Margarita, Venezuela

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Copa Airlines inaugura nueva ruta entre Panamá y la isla de Margarita

El anuncio se da luego de que la aerolínea Copa Airlines inaugurara este jueves 26 de noviembre su vuelo directo entre Panamá y la isla de Margarita, en Venezuela, con 166 pasajeros a bordo.

La nueva ruta aérea hacia Porlamar contempla tres vuelos semanales, que operarán los martes, jueves y domingos, ampliando las opciones de conectividad entre ambos países.