Este jueves 26 de noviembre, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, inició las operaciones de su nueva ruta aérea hacia y desde Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela.
“Venezuela es un mercado importante para Copa Airlines y la incorporación de Porlamar nos permite continuar desarrollando nuestra red de rutas para conectar aún mejor a nuestros pasajeros en todo el continente. Confiamos en el potencial turístico y económico de isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino”, compartió Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.
Copa Airlines: horarios de los vuelos entre Panamá y Porlamar
La nueva ruta operará tres vuelos semanales, los martes, jueves y domingos, con los siguientes horarios:
- Panamá-Porlamar: el vuelo CM651 saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a la 1:36 p.m.
- Porlamar-Panamá: el vuelo de regreso saldrá a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m.
Los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.
Atractivos turísticos de la isla de Margarita
La isla de Margarita está ubicada en el estado Nueva Esparta, Venezuela, y se distingue por sus playas, gastronomía y patrimonio cultural. Entre sus principales atractivos se encuentran:
- Playa El Agua
- Playa Parguito
- Playa El Yaque
- Castillo de San Carlos de Borromeo
- Basílica de Nuestra Señora del Valle
Los pasajeros pueden reservar sus vuelos en copa.com, a través de las oficinas de ventas o del centro de atención telefónica de Copa Airlines, o por medio de su agencia de viajes.