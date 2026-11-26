Este jueves 26 de noviembre, Copa Airlines , subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, inició las operaciones de su nueva ruta aérea hacia y desde Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela.

Con esta nueva ruta, Copa Airlines busca fortalecer su presencia en Venezuela y ofrecer a los pasajeros de Nueva Esparta más opciones para viajar a destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del Hub de las Américas en Panamá.

“Venezuela es un mercado importante para Copa Airlines y la incorporación de Porlamar nos permite continuar desarrollando nuestra red de rutas para conectar aún mejor a nuestros pasajeros en todo el continente. Confiamos en el potencial turístico y económico de isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino”, compartió Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Este jueves iniciaron las operaciones de la nueva ruta aérea hacia y desde Porlamar, en Isla de Margarita, Venezuela, por parte de @CopaAirlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance.



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Copa Airlines: horarios de los vuelos entre Panamá y Porlamar

La nueva ruta operará tres vuelos semanales, los martes, jueves y domingos, con los siguientes horarios:

Panamá-Porlamar: el vuelo CM651 saldrá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a la 1:36 p.m.

Porlamar-Panamá: el vuelo de regreso saldrá a las 2:46 p.m. y llegará a Panamá a las 4:30 p.m.

Los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

Atractivos turísticos de la isla de Margarita

La isla de Margarita está ubicada en el estado Nueva Esparta, Venezuela, y se distingue por sus playas, gastronomía y patrimonio cultural. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Playa El Agua

Playa Parguito

Playa El Yaque

Castillo de San Carlos de Borromeo

Basílica de Nuestra Señora del Valle

Los pasajeros pueden reservar sus vuelos en copa.com, a través de las oficinas de ventas o del centro de atención telefónica de Copa Airlines, o por medio de su agencia de viajes.