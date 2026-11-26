Iker Casillas presente en la renovación de la alianza entre Reebok y la FPF.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y Reebok anunciaron este jueves 26 de noviembre la renovación de su alianza estratégica hasta 2030, en un evento que contó con la presencia del exarquero español Iker Casillas , quien se encuentra de visita en Panamá y participó como invitado especial.

El acuerdo contempla la continuidad del patrocinio de indumentaria oficial, de entrenamiento y de concentración, reafirmando el compromiso de ambas partes con el desarrollo del fútbol panameño.

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Reebok y la FPF destacan los logros del fútbol panameño

A través de un comunicado, ambas organizaciones destacaron los resultados alcanzados por el fútbol panameño durante esta alianza, entre ellos:

La clasificación a ocho Copas Mundiales de distintas categorías y disciplinas.

El subcampeonato de la Copa Oro 2023.

La participación en cuatro ediciones consecutivas del Final Four.

La conquista del primer título femenino en la historia del fútbol panameño, obtenido por la Selección Sub-19 Femenina en 2025.

Asimismo, resaltaron el acompañamiento de la marca deportiva en los entrenamientos y jornadas de preparación de las selecciones nacionales en el Centro de Alto Rendimiento de la FPF, inaugurado en 2026.