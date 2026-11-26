El Gobierno de Panamá anunció la contratación de Spektrum, una firma australiana especializada en participación ciudadana y diálogo en proyectos de recursos naturales, que estará a cargo de dirigir el proceso de consulta sobre la mina, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
“Importante recalcar: no se tomará ninguna, absolutamente ninguna, decisión sin haber agotado el proceso de consulta de participación ciudadana”, enfatizó Chapman.
¿Cómo será el proceso de participación ciudadana sobre la mina?
Spektrum tendrá a su cargo facilitar la participación ciudadana, escuchar las distintas posiciones y documentar las inquietudes y propuestas recibidas, cuyos resultados servirán como insumo para el análisis de la Comisión Interministerial. Por su parte, Katherine Teh, directora ejecutiva de Spektrum, explicó que la firma cuenta con un borrador del proceso y contempla las siguientes acciones:
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Realización de reuniones formales e informales.
Trabajo directo con las comunidades para conocer sus necesidades e inquietudes.
Entrevistas con expertos.
Participación de especialistas en temas de ingeniería y emisión de licencias.
“Nuestra intención ahora es diseñar el mejor proceso, tenemos un borrador del proceso que vamos a utilizar, pero vamos a ver cuál va a ser el mejor mecanismo para hacer esta implementación”, manifestó Teh.