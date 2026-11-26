Jubilados y pensionados y preparan para cobrar sus bonos.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) se preparan para recibir un triple pago en diciembre de 2026, que contempla el desembolso de las dos quincenas, además del bono permanente de B/.40.00 y el bono navideño de la entidad, cuyas fechas están pendientes de confirmación oficial.

Las fechas de las quincenas varían según la modalidad de pago de cada beneficiario, por lo que es importante consultar el calendario oficial para conocer cuándo corresponde recibir el dinero.

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Calendario de pagos para jubilados y pensionados de la CSS en diciembre de 2026

La CSS contempla las siguientes fechas para el pago de las dos quincenas del último mes del año:

Jueves 3 de diciembre: primera quincena mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre: primera quincena mediante cheque.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.

¿Cuándo pagarán el bono de B/.40 y el bono navideño de la CSS?

Se maneja como período tentativo del 18 al 21 de diciembre para el pago del bono permanente de B/.40.00, así como del incentivo navideño de la entidad. Sin embargo, estas fechas deben considerarse provisionales hasta que exista una confirmación oficial.

¿Qué deben presentar los jubilados para cobrar sus pensiones?

La Caja de Seguro Social recuerda algunas disposiciones para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque:

Cédula vigente: es obligatorio presentar la cédula de identidad personal al momento de retirar el cheque.

Horario de atención: la entrega de cheques en los centros de pago se realiza de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centros de pago: la distribución se efectúa durante dos días por quincena en los centros habilitados del área metropolitana y del interior del país.

Residentes en el extranjero: deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis meses del año.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas y disposiciones vigentes en el calendario oficial de pagos de la CSS.