La empresa MiBus anunció desvíos temporales en cuatro rutas del sistema de transporte público durante todo este miércoles 25 de noviembre de 2026, debido al cierre de Merca Panamá por una jornada de limpieza que realizará el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la administración del mercado, ante una alerta sanitaria.

Las siguientes rutas operarán con desvíos durante todo el día:

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C678: Metro Cincuentenario – Ciudad de la Salud – Merca Panamá

C970: Albrook – Ciudad de la Salud – Merca Panamá

C974: Gran Estación – Ciudad de la Salud – Merca Panamá

T098: Metro Villa Zaita – Corredor Norte – Ciudad de la Salud – Merca Panamá

De acuerdo con MiBus, estas rutas realizarán su recorrido habitual hasta la parada Salida Ciudad de la Salud. Desde este punto, continuarán hasta incorporarse a la vía Centenario, donde retomarán su recorrido habitual.

¿Cuáles son las paradas de MiBus que estarán inhabilitadas?

Durante la jornada de limpieza permanecerán inhabilitadas las siguientes paradas:

Mercapanamá

Mercapanamá Interna

MiBus informó que las paradas serán habilitadas nuevamente el jueves 26 de noviembre de 2026, cuando las cuatro rutas volverán a operar con sus recorridos habituales.