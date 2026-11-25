Este miércoles 25 de noviembre se dieron a conocer las variaciones en los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel en Panamá, que comenzarán a regir desde el viernes 27 de noviembre y se mantendrán vigentes hasta el 11 de diciembre de 2026.
Precios de la gasolina en Panamá: disminución por litro
Las variaciones estimadas en los precios de los combustibles por litro son las siguientes:
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Gasolina de 95 octanos: baja B/.0.11.
Gasolina de 91 octanos: baja B/.0.10.
Diésel: baja B/.0.13.
¿Cuánto bajarán los precios de la gasolina y el diésel por galón?
Las disminuciones estimadas por galón serán las siguientes:
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Gasolina de 95 octanos: baja B/.0.41.
Gasolina de 91 octanos: baja B/.0.38.
Diésel: baja B/.0.51.
Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes durante 14 días, hasta el próximo viernes 11 de diciembre de 2026.