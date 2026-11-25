Este miércoles 25 de noviembre se dieron a conocer las variaciones en los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel en Panamá, que comenzarán a regir desde el viernes 27 de noviembre y se mantendrán vigentes hasta el 11 de diciembre de 2026.

De acuerdo con los datos presentados en la edición matutina de Telemetro Reporta, los tres tipos de combustible registrarán una disminución en sus precios, siendo el diésel el que experimentará la mayor rebaja.

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Precios de la gasolina en Panamá: disminución por litro

Las variaciones estimadas en los precios de los combustibles por litro son las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: baja B/.0.11.

Gasolina de 91 octanos: baja B/.0.10.

Diésel: baja B/.0.13.

¿Cuánto bajarán los precios de la gasolina y el diésel por galón?

Las disminuciones estimadas por galón serán las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: baja B/.0.41.

Gasolina de 91 octanos: baja B/.0.38.

Diésel: baja B/.0.51.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes durante 14 días, hasta el próximo viernes 11 de diciembre de 2026.