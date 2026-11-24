La Agencia Silos Pan de Azúcar del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se consolidó como un punto logístico clave para el desarrollo de las Naviferias 2026, con la elaboración de 140,000 bolsas navideñas como parte de los preparativos para esta iniciativa.
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Policía Nacional
Servicio Nacional Aeronaval (Senan)
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
¿Cuánto costará la bolsa navideña del IMA en diciembre de 2026?
El precio de la bolsa navideña será de B/.15.00, mientras que el valor comercial estimado de los productos que contiene es de B/.51.69, según informó el IMA.
Esto representa un ahorro estimado de B/.36.69 para los consumidores que adquieran los alimentos mediante las Naviferias.
¿Qué productos incluye la bolsa navideña de B/.15.00?
La bolsa navideña del IMA contiene 16 productos alimenticios para las celebraciones de diciembre:
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Un jamón picnic nacional
10 libras de arroz
Una botella de aceite
Dos latas de guandú
Un paquete de sal
Un paquete de azúcar
Un paquete de maíz pilado
Un paquete de pasitas
Un tripack de sazonadores
Un paquete de sazonador de jamón
Un paquete de aceitunas verdes
Una lata de vegetales mixtos
Una lata de piña en rodajas
Un paquete de mostaza
Un paquete de mayonesa
Una rosca de pan