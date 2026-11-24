La Agencia Silos Pan de Azúcar del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se consolidó como un punto logístico clave para el desarrollo de las Naviferias 2026 , con la elaboración de 140,000 bolsas navideñas como parte de los preparativos para esta iniciativa.

Las labores de preparación de las bolsas navideñas se desarrollan con el apoyo interinstitucional de las siguientes entidades:

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Policía Nacional

Servicio Nacional Aeronaval (Senan)

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

¿Cuánto costará la bolsa navideña del IMA en diciembre de 2026?

El precio de la bolsa navideña será de B/.15.00, mientras que el valor comercial estimado de los productos que contiene es de B/.51.69, según informó el IMA.

Esto representa un ahorro estimado de B/.36.69 para los consumidores que adquieran los alimentos mediante las Naviferias.

La Agencia Silos Pan de Azúcar se consolida como un punto logístico clave en la operación de las Naviferias, donde se elaboran 140 mil bolsas navideñas. Todo esto gracias a un esfuerzo interinstitucional junto a @policiadepanama @aeronavalpanama y la ATTT. #GobiernoNacional pic.twitter.com/GQZz02Aibb — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 24, 2026

¿Qué productos incluye la bolsa navideña de B/.15.00?

La bolsa navideña del IMA contiene 16 productos alimenticios para las celebraciones de diciembre: