Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago de la segunda quincena de noviembre de 2026 a partir de este miércoles 25 de noviembre, según el calendario establecido para el sector estatal. Los primeros funcionarios en cobrar serán los correspondientes al primer grupo de pago.
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Calendario de pagos de quincenas de noviembre de 2026
Además del décimo tercer mes, los servidores públicos cuentan con un calendario de pagos de quincenas para noviembre y diciembre.
Segundo pago de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Jueves 26 de noviembre
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Viernes 27 de noviembre
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Calendario de pagos de quincenas de diciembre de 2026
Primer pago de diciembre:
-
Viernes 11 de diciembre
Lunes 14 de diciembre
Martes 15 de diciembre
Segundo pago de diciembre:
-
Lunes 28 de diciembre
Martes 29 de diciembre
Miércoles 30 de diciembre
Para verificar las fechas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa.