Pago de quincena para funcionarios. Frederick Warren - Unsplash

Por Ana Canto Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago de la segunda quincena de noviembre de 2026 a partir de este miércoles 25 de noviembre, según el calendario establecido para el sector estatal. Los primeros funcionarios en cobrar serán los correspondientes al primer grupo de pago.

Además del salario de noviembre, los trabajadores del sector público y privado recibirán en diciembre la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026. En el caso de los servidores públicos, este desembolso está programado para el viernes 4 de diciembre.

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