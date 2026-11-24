El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman , explicó durante una entrevista en la edición matutina de Telemetro Reporta las estrategias que desarrolla el Gobierno Nacional para estabilizar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, atraer inversiones extranjeras y generar condiciones que permitan disminuir las tasas de interés.

El titular del MEF señaló que sus viajes al extranjero buscan fortalecer la confianza de los inversionistas en Panamá y promover mejores condiciones de financiamiento, tanto para el Estado como para los ciudadanos y las empresas.

“Desde el inicio nos trazamos varias metas, estabilizar las finanzas públicas, empezar a limpiar y pagar todas las cuentas atrasadas de muchos gobiernos que recibió el país, tanto locales como extranjeras, ir reduciendo el saldo negativo del flujo de caja fiscal, lo que llamamos… pic.twitter.com/bKWhfvw0JT

El ministro explicó que una reducción en los costos de financiamiento del Estado podría trasladarse progresivamente a las tasas de interés que pagan los ciudadanos y las empresas, aunque reconoció que este efecto no sería inmediato y dependería de la dinámica del mercado local.

“Lo primero que uno se pregunta, ¿por qué viaja un ministro? En mi caso, no solamente es para dar la cara, mirar a cuatro ojos a quienes confían su dinero, depositan su dinero en Panamá, sino es principalmente para buscar una mejor calidad de vida para la gente. Eso se llama… pic.twitter.com/fUYYW4sovv — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2026

Asimismo, destacó que una mejora en la calificación de riesgo del país permitiría ampliar el número de inversionistas interesados en Panamá.

“¿Por qué eso es importante? Porque eso crea trabajo, crea confianza, y eso es fundamental. Al final del día se trata de la gente”, manifestó.

MEF busca reducir el déficit fiscal y la necesidad de adquirir nuevas deudas

Chapman recordó que, desde el inicio de su gestión, se establecieron varias metas en materia económica:

Estabilizar las finanzas públicas.

Pagar las cuentas pendientes de administraciones anteriores.

Reducir progresivamente el déficit fiscal.

Disminuir la necesidad de adquirir nuevos financiamientos.

Fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Una mejora en la calificación de riesgo significa más inversionistas pueden invertir en Panamá porque cuentan con esa restricción entre sus normas, si no tienes cierta calificación de riesgo no puedes invertir en el país. Segundo, dos bancos en tan pocos días ya le recomiendan a… pic.twitter.com/rQsY4GEYGl — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2026

El ministro explicó que la reducción del déficit fiscal no implica una disminución inmediata de la deuda pública, pero permitiría reducir progresivamente la necesidad de adquirir nuevos compromisos financieros.

“Cada año necesitamos tomar menos deudas y el plan es que de aquí al fin de la década no necesitemos tomar más deuda y ahí empieza a bajar la deuda”, indicó.

Felipe Chapman reconoce que muchos panameños aún enfrentan dificultades económicas

Durante la entrevista, el titular del MEF reconoció que, pese a los avances que asegura haber alcanzado en materia fiscal, muchos ciudadanos todavía enfrentan dificultades económicas.

“Muchos ciudadanos todavía la están pasando mal, y tengo que ser muy franco, eso no se resuelve de la noche a la mañana”, expresó.

“Desde el inicio nos trazamos varias metas, estabilizar las finanzas públicas, empezar a limpiar y pagar todas las cuentas atrasadas de muchos gobiernos que recibió el país, tanto locales como extranjeras, ir reduciendo el saldo negativo del flujo de caja fiscal, lo que llamamos… pic.twitter.com/bKWhfvw0JT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2026

Chapman sostuvo que la administración optó por implementar medidas progresivas, en lugar de aplicar medidas de choque, y aseguró que las decisiones económicas responden a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno, publicado en 2024.

El ministro reiteró que la estrategia busca alcanzar una estabilidad financiera que, a largo plazo, contribuya a mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida de los panameños.