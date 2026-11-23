El sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026 se realizará este martes 24 de noviembre, a las 2:00 p.m., según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La actividad tendrá lugar en Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y contará con B/.110,000 en premios para los participantes de la Región 3, integrada por Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

Los ciudadanos que participan en esta edición podrán seguir el evento en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del MEF, así como por RPC TV y MEDCOM GO.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Lotería Fiscal 2026?

Los participantes podrán seguir la transmisión en directo del sorteo y conocer los resultados a través de los siguientes canales:

Televisión abierta: RPC TV

Streaming: MEDCOM GO

Instagram: @mefpma

YouTube: MEF PANAMÁ

Sorteo 3 de la Lotería Fiscal 2026. @rpctv_panama

La transmisión permitirá conocer el desarrollo del evento y el anuncio de los ganadores de esta edición regional.

El MEF invitó a los participantes de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro a mantenerse atentos al sorteo, que forma parte de la programación de la Lotería Fiscal Regional 2026.