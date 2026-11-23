El sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026 se realizará este martes 24 de noviembre, a las 2:00 p.m., según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La actividad tendrá lugar en Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y contará con B/.110,000 en premios para los participantes de la Región 3, integrada por Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.
¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Lotería Fiscal 2026?
Los participantes podrán seguir la transmisión en directo del sorteo y conocer los resultados a través de los siguientes canales:
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Televisión abierta: RPC TV
Streaming: MEDCOM GO
Instagram: @mefpma
YouTube: MEF PANAMÁ
La transmisión permitirá conocer el desarrollo del evento y el anuncio de los ganadores de esta edición regional.
El MEF invitó a los participantes de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro a mantenerse atentos al sorteo, que forma parte de la programación de la Lotería Fiscal Regional 2026.