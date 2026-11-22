El MEF ya anunció cuáles serán las facturas válidas para la Lotería Fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que este martes 24 de noviembre de 2026, a las 2:00 p.m., se realizará el sorteo de la Lotería Fiscal Regional, correspondiente a la Región 3, que comprende las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. La actividad se desarrollará en Federal Mall y contará con B/.110,000 en premios.

De acuerdo con la información oficial del MEF, estos son los detalles del próximo sorteo:

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Fecha: martes 24 de noviembre de 2026

Hora: 2:00 p.m

Lugar: Federal Mall, provincia de Chiriquí

Región participante: Región 3

Provincias: Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro

Premios: B/.110,000 en total

El sorteo está dirigido a los participantes de las tres provincias que integran esta región, como parte de la programación de la Lotería Fiscal Regional 2026.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Lotería Fiscal 2026?

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el sorteo podrá seguirse mediante una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales:

Instagram: @mefpma

YouTube: MEF PANAMÁ

TV abierta: RPC TV

RPC TV Streaming: MEDCOM GO

La transmisión permitirá a los participantes conocer el desarrollo del evento y seguir el anuncio de los resultados.

Lotería Fiscal busca promover la solicitud de facturas en Panamá

La Lotería Fiscal Regional forma parte de las iniciativas del MEF para incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al realizar compras en establecimientos comerciales.

Con esta actividad, la institución busca fortalecer la cultura tributaria y promover la participación ciudadana mediante sorteos que ofrecen premios económicos.