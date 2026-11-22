El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de agroferias para este lunes 23 de noviembre de 2026, con una jornada de venta de alimentos a precios accesibles en la provincia de Panamá Oeste. La actividad comenzará a las 8:00 a.m., por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano y llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 23 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial del IMA, para este lunes se ha programado la siguiente agroferia:

Panamá Oeste

Lugar: Parque Llanito Verde

Corregimiento: Hurtado

Distrito: La Chorrera

Agroferias del IMA para el martes 24 de noviembre

El IMA también confirmó dos jornadas de venta de alimentos para el martes 24 de noviembre, en Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

Panamá Oeste

Lugar: Cancha El Hatillo

Corregimiento: Barrio Balboa

Distrito: La Chorrera

Comarca Ngäbe Buglé

Lugar: Comunidad de Mreeni

Distrito: Müna

¿Qué llevar para comprar en las agroferias del IMA?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.

Las agroferias forman parte de las jornadas organizadas por el IMA para facilitar el acceso de la población a productos alimenticios a precios accesibles.

Se recomienda a los interesados verificar los canales oficiales del IMA ante posibles actualizaciones del calendario de actividades.