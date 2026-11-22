El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de agroferias para este lunes 23 de noviembre de 2026, con una jornada de venta de alimentos a precios accesibles en la provincia de Panamá Oeste. La actividad comenzará a las 8:00 a.m., por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano y llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 23 de noviembre?
De acuerdo con el calendario oficial del IMA, para este lunes se ha programado la siguiente agroferia:
Panamá Oeste
-
Lugar: Parque Llanito Verde
Corregimiento: Hurtado
Distrito: La Chorrera
Agroferias del IMA para el martes 24 de noviembre
El IMA también confirmó dos jornadas de venta de alimentos para el martes 24 de noviembre, en Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.
Panamá Oeste
-
Lugar: Cancha El Hatillo
Corregimiento: Barrio Balboa
Distrito: La Chorrera
Comarca Ngäbe Buglé
-
Lugar: Comunidad de Mreeni
Distrito: Müna
¿Qué llevar para comprar en las agroferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar:
-
Cédula de identidad personal.
-
Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.
Las agroferias forman parte de las jornadas organizadas por el IMA para facilitar el acceso de la población a productos alimenticios a precios accesibles.
Se recomienda a los interesados verificar los canales oficiales del IMA ante posibles actualizaciones del calendario de actividades.