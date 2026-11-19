El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la programación de las agroferias del viernes 20 de noviembre de 2026, en diferentes puntos del país, donde los consumidores podrán acudir para adquirir productos alimenticios.
Agroferias del IMA para este viernes 20 de noviembre
Chiriquí
- Rancho Comunal de Portachuelo, en David cabecera.
Darién
- Casa Local de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Estacionamientos a un costado de El Machetazo, en Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.
Veraguas
- Cancha techada de Las Delicias, en San Martín de Porres, distrito de Santiago.
Comarca Ngäbe Buglé
-
Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú.
Comunidad de Quebrada Hacha, Nämmoni, distrito de Besikó.
Los Santos
- Parque central de Sabana Grande, distrito de Los Santos.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Colón
- Los Lagos, en Cristóbal Este, distrito de Colón.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Bocas del Toro
- Parque Miramar, en el distrito de Chiriquí Grande.
Herrera
- Cancha Municipal de Santa María Cabecera.