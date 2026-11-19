La Caja de Seguro Social (CSS) prepara sanciones contra proveedores que incumplieron la entrega de medicamentos, mientras mantiene bajo seguimiento unos 60 renglones de productos farmacéuticos por problemas de inventario. El director general de la entidad, Dino Mon Vásquez, informó que el abastecimiento general alcanza el 90%, aunque reconoció dificultades para garantizar la disponibilidad de algunos tratamientos esenciales.

Mon explicó que varias empresas adjudicatarias de licitaciones públicas realizaron un primer despacho, pero posteriormente incumplieron las entregas establecidas en sus contratos. Ante esta situación, la institución contempla medidas como la ejecución de fianzas y la inhabilitación de proveedores, cuyos detalles serán divulgados la próxima semana junto con la lista de empresas involucradas.

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CSS busca regularizar medicamentos durante la primera semana de diciembre

El director señaló que los 60 renglones bajo seguimiento no necesariamente están agotados, sino que algunos presentan existencias insuficientes para garantizar el suministro durante los próximos meses.

La @CSSPanama reconoció problemas de inventario en unos 60 renglones de medicamentos, pese a reportar un abastecimiento general de 90%. El director de la entidad, Dino Mon, adelantó que preparan sanciones contra proveedores que han incumplido sus contratos. pic.twitter.com/sz7n4MWqMT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2026

Entre los medicamentos mencionados se encuentran:

Irbesartán: utilizado para tratar la hipertensión arterial. Su abastecimiento comenzó a regularizarse tras la llegada de nuevos embarques, con los que la CSS proyecta contar con disponibilidad para un año.

Clopidogrel: medicamento utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Mon indicó que las existencias eran limitadas y que la institución trabaja para conseguir nuevas cantidades.

Medicamentos para la diabetes: forman parte de los tratamientos prioritarios cuya disponibilidad preocupa a la entidad.

«De nada sirve tener más de 90% de medicamentos si ese porcentaje no incluye los medicamentos faro», manifestó Mon, al destacar la importancia de garantizar los tratamientos de mayor demanda. «De nada sirve tener más de 90% de medicamentos si ese porcentaje no incluye los medicamentos faro», manifestó Mon, al destacar la importancia de garantizar los tratamientos de mayor demanda.

El funcionario explicó que reemplazar a un proveedor incumplido puede tomar entre 15 días y tres semanas, debido a los procesos de producción, etiquetado y preparación de los medicamentos.

Terremoto también afectó los inventarios de medicamentos

Mon Vásquez señaló que el envío de medicamentos a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Panamá también incidió en las reservas de la institución.

«Mandamos muchísimo inventario para todas las áreas afectadas del terremoto, donde personas que habitualmente no consumían medicamentos de la CSS comenzaron a utilizarlos debido a la emergencia», sostuvo. «Mandamos muchísimo inventario para todas las áreas afectadas del terremoto, donde personas que habitualmente no consumían medicamentos de la CSS comenzaron a utilizarlos debido a la emergencia», sostuvo.

Según explicó, esta demanda extraordinaria modificó las proyecciones de consumo y las existencias que la CSS tenía programadas.

«El asegurado necesita sus medicamentos», enfatizó el director, quien aseguró que la institución utiliza mecanismos alternativos de abastecimiento y espera regularizar los renglones afectados durante los primeros días de diciembre.

La CSS también prevé divulgar la próxima semana un informe sobre los incumplimientos contractuales, las medidas adoptadas y los medicamentos afectados.