La Caja de Seguro Social (CSS) prepara sanciones contra proveedores que incumplieron la entrega de medicamentos, mientras mantiene bajo seguimiento unos 60 renglones de productos farmacéuticos por problemas de inventario. El director general de la entidad, Dino Mon Vásquez, informó que el abastecimiento general alcanza el 90%, aunque reconoció dificultades para garantizar la disponibilidad de algunos tratamientos esenciales.
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CSS busca regularizar medicamentos durante la primera semana de diciembre
El director señaló que los 60 renglones bajo seguimiento no necesariamente están agotados, sino que algunos presentan existencias insuficientes para garantizar el suministro durante los próximos meses.
Entre los medicamentos mencionados se encuentran:
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Irbesartán: utilizado para tratar la hipertensión arterial. Su abastecimiento comenzó a regularizarse tras la llegada de nuevos embarques, con los que la CSS proyecta contar con disponibilidad para un año.
Clopidogrel: medicamento utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Mon indicó que las existencias eran limitadas y que la institución trabaja para conseguir nuevas cantidades.
Medicamentos para la diabetes: forman parte de los tratamientos prioritarios cuya disponibilidad preocupa a la entidad.
El funcionario explicó que reemplazar a un proveedor incumplido puede tomar entre 15 días y tres semanas, debido a los procesos de producción, etiquetado y preparación de los medicamentos.
Terremoto también afectó los inventarios de medicamentos
Mon Vásquez señaló que el envío de medicamentos a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Panamá también incidió en las reservas de la institución.
Según explicó, esta demanda extraordinaria modificó las proyecciones de consumo y las existencias que la CSS tenía programadas.
«El asegurado necesita sus medicamentos», enfatizó el director, quien aseguró que la institución utiliza mecanismos alternativos de abastecimiento y espera regularizar los renglones afectados durante los primeros días de diciembre.
La CSS también prevé divulgar la próxima semana un informe sobre los incumplimientos contractuales, las medidas adoptadas y los medicamentos afectados.