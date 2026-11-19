Este jueves 19 de noviembre de 2026 se conmemora el Día Internacional del Hombre , una fecha dedicada a promover la salud y el bienestar masculino, reconocer modelos masculinos positivos y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Sin embargo, en algunos países también se celebra el 19 de marzo, lo que genera dudas sobre cuál es la fecha correcta.

Ambas fechas tienen orígenes y significados diferentes. Mientras que el 19 de noviembre está relacionado con una iniciativa internacional de concienciación, el 19 de marzo tiene una vinculación religiosa con la festividad de San José, considerado por la tradición cristiana como el padre adoptivo de Jesús.

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¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre?

La conmemoración moderna del Día Internacional del Hombre fue impulsada en 1999 por Jerome Teelucksingh, en Trinidad y Tobago.

Entre los principales objetivos de esta jornada se encuentran:

Promover la salud física y mental de los hombres.

Reconocer modelos masculinos positivos en la familia y la sociedad.

Visibilizar los desafíos que enfrentan hombres y niños.

Fomentar la igualdad de género y las relaciones respetuosas.

Destacar las contribuciones positivas de los hombres a sus comunidades.

La fecha también busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención de enfermedades, la atención a la salud mental y la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesaria.

¿Por qué algunos países celebran el Día del Hombre el 19 de marzo?

En países como Colombia, el 19 de marzo se asocia con el Día del Hombre debido a la celebración católica de San José.

La tradición religiosa reconoce a San José como una figura vinculada con valores como la humildad, la responsabilidad, el trabajo y el cuidado de la familia.

Con el paso del tiempo, esta fecha adquirió un significado cultural en algunas comunidades, donde se aprovecha para reconocer el aporte de los hombres a la sociedad.

En España, por ejemplo, el 19 de marzo también se celebra el Día del Padre en distintas regiones.

¿Cuál es la fecha correcta del Día del Hombre?

Las dos fechas se utilizan, pero no representan exactamente la misma conmemoración.

19 de marzo: celebración vinculada con San José y las tradiciones religiosas y culturales de determinados países.

19 de noviembre: Día Internacional del Hombre, dedicado a la salud masculina, los modelos positivos y el bienestar de hombres y niños.

Por lo tanto, este 19 de noviembre de 2026 se conmemora el Día Internacional del Hombre, una oportunidad para reflexionar sobre la salud, la prevención y la participación positiva de los hombres en la sociedad.