Panamá Entretenimiento -  19 de marzo de 2026 - 08:28

¿Es el 19 de marzo o noviembre? Esto debes saber del Día del Hombre

Conoce cuándo se celebra el Día del Hombre en Panamá, su significado y por qué se promueve la salud masculina.

Esto debes saber del Día del Hombre
Esto debes saber del Día del HombreDrew Hays - Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Día del Hombre en Panamá se celebra oficialmente cada 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a promover la salud masculina, la equidad de género y modelos positivos de masculinidad.

Aunque algunas personas lo asocian con el 19 de marzo, día de San José dentro de la tradición católica, esta fecha no corresponde a la conmemoración oficial en Panamá ni a nivel internacional.

Día del Hombre en Panamá: cuándo se celebra y por qué es importante

El objetivo principal del Día del Hombre es visibilizar temas clave como:

  • La salud física (próstata, chequeos médicos)
  • La salud mental
  • La prevención de enfermedades
  • La promoción de estilos de vida saludables

En este contexto, instituciones como el Ministerio de Salud desarrollan jornadas de atención médica preventiva en distintas regiones del país.

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Actividades en Panamá

Durante esta fecha, se realizan:

  • Ferias de salud
  • Evaluaciones médicas gratuitas
  • Actividades comunitarias, especialmente en áreas como Panamá Este

‍‍‍ Reconocimiento social

La conmemoración también busca destacar el rol del hombre en la sociedad y la familia, resaltando valores como:

  • Responsabilidad
  • Disciplina
  • Contribución social
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