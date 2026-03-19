¿Es el 19 de marzo o noviembre? Esto debes saber del Día del Hombre

Esto debes saber del Día del Hombre Drew Hays - Unsplash

El Día del Hombre en Panamá se celebra oficialmente cada 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a promover la salud masculina, la equidad de género y modelos positivos de masculinidad.

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Aunque algunas personas lo asocian con el 19 de marzo, día de San José dentro de la tradición católica, esta fecha no corresponde a la conmemoración oficial en Panamá ni a nivel internacional.

Día del Hombre en Panamá: cuándo se celebra y por qué es importante

El objetivo principal del Día del Hombre es visibilizar temas clave como:

La salud física (próstata, chequeos médicos)

La salud mental

La prevención de enfermedades

La promoción de estilos de vida saludables

En este contexto, instituciones como el Ministerio de Salud desarrollan jornadas de atención médica preventiva en distintas regiones del país.

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Actividades en Panamá

Durante esta fecha, se realizan:

Ferias de salud

Evaluaciones médicas gratuitas

Actividades comunitarias, especialmente en áreas como Panamá Este

‍‍‍ Reconocimiento social

La conmemoración también busca destacar el rol del hombre en la sociedad y la familia, resaltando valores como: