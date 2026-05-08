Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 08:34

Códigos postales en Panamá: así puedes consultar el tuyo desde el celular

Panamá habilitó una plataforma digital para consultar códigos postales con ubicación exacta de residencias, oficinas y edificios.

Panamá lanza sistema nacional de códigos postales: así puedes consultar el tuyo

Panamá lanza sistema nacional de códigos postales: así puedes consultar el tuyo

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¿Cómo funciona el nuevo sistema de códigos postales?

Los usuarios deben ingresar al portal web y seleccionar:

  • El corregimiento.
  • El distrito.
  • La ubicación donde reside.

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Posteriormente, el sistema despliega un mapa satelital que permite identificar la ubicación exacta de la vivienda, oficina o edificio para generar automáticamente el código postal correspondiente.

Código postal podrá usarse para compras y trámites

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Una vez generado, el código postal puede:

  • Copiarse.
  • Compartirse por WhatsApp.
  • Utilizarse en compras por internet.
  • Emplearse para envío de correspondencia.
  • Usarse en trámites como pago de placas y otros servicios.

La herramienta estará habilitada a nivel nacional y busca modernizar el sistema de ubicación y distribución postal en Panamá.

Plataforma busca mejorar servicios y localización

El nuevo sistema facilitará procesos logísticos, entregas y validación de direcciones, tanto para ciudadanos como para empresas e instituciones públicas.

Además, permitirá una ubicación más precisa en plataformas digitales y servicios que requieren referencias exactas de residencia.

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