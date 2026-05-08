Códigos postales en Panamá: así puedes consultar el tuyo desde el celular

Panamá lanza sistema nacional de códigos postales: así puedes consultar el tuyo

Panamá lanzó oficialmente el nuevo Sistema de Códigos Postales , una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos obtener el código postal exacto de su residencia, oficina o edificio en cualquier punto del país. La plataforma está disponible a través del portal oficial Sistema de Códigos Postales de Panamá .

Los usuarios deben ingresar al portal web y seleccionar:

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El corregimiento.

El distrito.

La ubicación donde reside.

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Posteriormente, el sistema despliega un mapa satelital que permite identificar la ubicación exacta de la vivienda, oficina o edificio para generar automáticamente el código postal correspondiente.

Código postal podrá usarse para compras y trámites

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052552887859863994?s=20&partner=&hide_thread=false Este jueves se llevó a cabo el lanzamiento del Sistema de Códigos Postales de Panamá



Se trata de una herramienta que brinda información del código postal con la ubicación exacta de la persona que la requiere.



Los ciudadanos puede acceder a través del portal web… pic.twitter.com/BqLZ5cTch0 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

Una vez generado, el código postal puede:

Copiarse.

Compartirse por WhatsApp.

Utilizarse en compras por internet.

Emplearse para envío de correspondencia.

Usarse en trámites como pago de placas y otros servicios.

La herramienta estará habilitada a nivel nacional y busca modernizar el sistema de ubicación y distribución postal en Panamá.

Plataforma busca mejorar servicios y localización

El nuevo sistema facilitará procesos logísticos, entregas y validación de direcciones, tanto para ciudadanos como para empresas e instituciones públicas.

Además, permitirá una ubicación más precisa en plataformas digitales y servicios que requieren referencias exactas de residencia.