Códigos postales en Panamá: así puedes consultar el tuyo desde el celular

Panamá lanzó oficialmente el nuevo Sistema de Códigos Postales, una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos obtener el código postal exacto de su residencia, oficina o edificio en cualquier punto del país. La plataforma está disponible a través del portal oficial Sistema de Códigos Postales de Panamá.
- El corregimiento.
- El distrito.
- La ubicación donde reside.
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Posteriormente, el sistema despliega un mapa satelital que permite identificar la ubicación exacta de la vivienda, oficina o edificio para generar automáticamente el código postal correspondiente.
Código postal podrá usarse para compras y trámites
Una vez generado, el código postal puede:
- Copiarse.
- Compartirse por WhatsApp.
- Utilizarse en compras por internet.
- Emplearse para envío de correspondencia.
- Usarse en trámites como pago de placas y otros servicios.
La herramienta estará habilitada a nivel nacional y busca modernizar el sistema de ubicación y distribución postal en Panamá.
Plataforma busca mejorar servicios y localización
El nuevo sistema facilitará procesos logísticos, entregas y validación de direcciones, tanto para ciudadanos como para empresas e instituciones públicas.
Además, permitirá una ubicación más precisa en plataformas digitales y servicios que requieren referencias exactas de residencia.