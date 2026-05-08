MEDUCA estrena plataforma educativa SIG para consultas académicas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) presentó la plataforma Meduca SIG, una herramienta digital que permitirá consultar información académica y administrativa en tiempo real de los 3,112 centros educativos del país.

La nueva plataforma busca fortalecer el monitoreo y la gestión educativa mediante acceso actualizado a datos del sistema escolar panameño. Así puedes ingresar a la página web: SIG

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Plataforma Meduca SIG centraliza información educativa

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Según el Meduca, el sistema permitirá visualizar información relacionada con estudiantes, centros educativos y procesos administrativos a nivel nacional.

La entidad destacó que esta herramienta facilitará la toma de decisiones y el seguimiento de indicadores educativos en las 16 regiones escolares del país.

Más de 400 mil estudiantes realizaron pruebas diagnósticas

Paralelamente, el Meduca informó que aplicó pruebas diagnósticas de matemática e inglés a más de 400 mil estudiantes de primaria.

Las evaluaciones se realizaron de manera simultánea en todo el país y buscan medir competencias enfocadas en:

Conocimiento.

Aplicación.

Razonamiento.

Buscan medir nivel académico de estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052565808140730426?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Educación (Meduca) aplicó pruebas diagnósticas de matemática e inglés de manera simultánea a más de 400 mil estudiantes de primaria en las 16 regiones educativas del país, para medir competencias enfocadas en conocimiento, aplicación y razonamiento. pic.twitter.com/JQuc6Bo90W — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

Las autoridades educativas señalaron que estas pruebas permitirán conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes y detectar áreas que requieran refuerzo académico.

El proceso forma parte de las estrategias impulsadas por el Meduca para mejorar el rendimiento estudiantil y fortalecer la calidad educativa.