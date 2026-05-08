MEDUCA estrena plataforma educativa SIG para consultas académicas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) presentó la plataforma Meduca SIG, una herramienta digital que permitirá consultar información académica y administrativa en tiempo real de los 3,112 centros educativos del país.
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Plataforma Meduca SIG centraliza información educativa
Según el Meduca, el sistema permitirá visualizar información relacionada con estudiantes, centros educativos y procesos administrativos a nivel nacional.
La entidad destacó que esta herramienta facilitará la toma de decisiones y el seguimiento de indicadores educativos en las 16 regiones escolares del país.
Más de 400 mil estudiantes realizaron pruebas diagnósticas
Paralelamente, el Meduca informó que aplicó pruebas diagnósticas de matemática e inglés a más de 400 mil estudiantes de primaria.
Las evaluaciones se realizaron de manera simultánea en todo el país y buscan medir competencias enfocadas en:
- Conocimiento.
- Aplicación.
- Razonamiento.
Buscan medir nivel académico de estudiantes
Las autoridades educativas señalaron que estas pruebas permitirán conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes y detectar áreas que requieran refuerzo académico.
El proceso forma parte de las estrategias impulsadas por el Meduca para mejorar el rendimiento estudiantil y fortalecer la calidad educativa.