MEDUCA refuerza investigación por títulos falsos vinculados a docentes y administrativos

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) reveló una trama de falsificación de documentos que ha provocado renuncias y abandono de puestos por parte de docentes en diversas regiones del país. Estas acciones se producen tras las denuncias penales interpuestas por la institución al detectar diplomas universitarios falsos durante el proceso de registro en línea para el concurso de vacantes.

Celia Rodríguez, directora nacional de Recursos Humanos del MEDUCA, señaló en una conferencia de prensa este jueves, que las renuncias no frenarán los procesos legales. Cada uno de los implicados, incluyendo a más de 30 funcionarios administrativos identificados como parte de esta red, será objeto de investigaciones rigurosas por parte de las autoridades competentes.

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Según las investigaciones preliminares, la red operaba mediante la colaboración entre administrativos y docentes sin títulos legítimos. Los funcionarios manipulaban el sistema para otorgar puntajes válidos a los aspirantes, permitiéndoles ingresar al sistema educativo de forma fraudulenta, independientemente de si contaban con diplomas expedidos por universidades reales.

Cifras y acciones legales

Desde el 2 de julio de 2024, el MEDUCA ha intensificado su ofensiva legal contra la corrupción:

141 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público.

7 querellas por diversos tipos de delitos.

Auditoría exhaustiva: Se está revisando cada título docente registrado en la base de datos nacional.

Para la tarde de hoy, el equipo legal del ministerio tiene previsto presentar un nuevo paquete de denuncias que involucra a una cantidad considerable de educadores adicionales.

En un esfuerzo por depurar el sistema, el ministerio ha habilitado el correo electrónico [email protected]. Se insta a la ciudadanía a reportar cualquier información relacionada con estos casos, garantizando que todos los datos serán manejados bajo estricta confidencialidad.