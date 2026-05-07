Casos de hantavirus en Panamá: qué es, cómo se contagia y síntomas de alerta

¿Qué es el hantavirus?

Panamá mantiene casos acumulados de Hantavirus durante 2026, según el más reciente informe epidemiológico de las Ministerio de Salud (MINSA).

De acuerdo con los datos oficiales, en la semana epidemiológica número 14 no se notificaron nuevos casos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Sin embargo, el acumulado del año se mantiene en:

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8 casos de fiebre por hantavirus.

6 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

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¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un virus zoonótico que se encuentra de forma natural en algunos roedores y que puede transmitirse ocasionalmente a los seres humanos.

La enfermedad puede provocar desde cuadros febriles leves hasta complicaciones respiratorias graves, dependiendo del tipo de infección.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2052143176782094733?s=20&partner=&hide_thread=false El MINSA aclara que variante de hantavirus detectada en crucero en Cabo Verde no circula en Panamá.https://t.co/lohLSkERBo — Telemetro (@Telemetro) May 6, 2026

La transmisión ocurre principalmente por contacto con:

Orina, saliva o heces de roedores infectados.

Ambientes cerrados contaminados con partículas del virus.

Polvo contaminado que se dispersa al barrer o limpiar áreas infestadas.

También puede ocurrir por contacto directo con roedores o mediante mordeduras, aunque es menos frecuente.

Síntomas del hantavirus

Entre los síntomas más comunes están:

Fiebre.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Náuseas y vómitos.

En casos graves, especialmente en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, pueden presentarse:

Dificultad respiratoria.

Tos.

Falta de aire.

Insuficiencia pulmonar.

Cómo prevenir el hantavirus

Las autoridades recomiendan:

Mantener viviendas y alrededores limpios.

Evitar acumulación de basura o maleza.

Sellar agujeros y entradas por donde puedan ingresar roedores.

Utilizar mascarilla y guantes al limpiar áreas cerradas o contaminadas.

No barrer en seco lugares con presencia de excrementos de ratón.

El hantavirus ha tenido presencia principalmente en algunas regiones rurales de Panamá, por lo que el Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica constante.