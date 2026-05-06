"Voy a hablar": Stefany Peñalba responde a polémicas y defiende su gestión en Arraiján

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , se pronunció públicamente ante las controversias y procesos legales que enfrenta, asegurando que su administración se mantiene firme y respaldada por la ciudadanía.

En un video difundido en redes sociales, la jefa del gobierno local afirmó que su gestión no se detendrá pese a las denuncias, querellas y procesos de revocatoria en su contra.

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“Voy a hablar” Alcaldesa de Arraiján enfrenta polémicas y lanza fuerte mensaje

Peñalba recordó que hace dos años más de 40 mil ciudadanos de Arraiján participaron en las elecciones municipales, cifra que calificó como histórica.

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Según expresó, ese respaldo marcó el inicio de una nueva etapa política en el distrito. “Voy a hablar”, adelantó la alcaldesa, en medio del contexto de cuestionamientos que rodean su administración.

Enfrenta denuncias y procesos

La alcaldesa señaló que, desde que asumió el cargo, su gestión ha tenido que enfrentar:

Denuncias

Querellas

Procesos de revocatoria

No obstante, aseguró que estas acciones no lograrán frenar el proyecto que impulsa para transformar el distrito.

Peñalba reiteró que su administración continúa enfocada en cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos, destacando que cuenta con el respaldo de quienes apostaron por un cambio en Arraiján.