Presidente Mulino recibe al mandatario Isaac Herzog de Israel, en histórica visita a Panamá

En un hecho sin precedentes, el presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este miércoles 6 de mayo en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Israel, Isaac Herzog. Este encuentro marca la primera visita oficial de un mandatario israelí a suelo panameño en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Panamá e Israel avanzan en una agenda bilateral enfocada en cooperación en gestión del agua, innovación y asistencia técnica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/2052056462789152900&partner=&hide_thread=false #AEstaHora | Inicia la reunión bilateral entre el presidente José Raúl Mulino y su homólogo de Israel, Isaac Herzog, como parte de la agenda oficial de cooperación entre ambas naciones. #ConPasoFirme pic.twitter.com/jzEnQT5WhW — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) May 6, 2026

Temas de conversación entre Panamá e Israel

"Hemos conversado varios temas, seguridad, logística y en el plano internacional hemos intercambiado visiones sobre los desafíos geopolíticos actuales, incluyendo por su puesto la realidad del Medio Oriente y Panamá reafirma su vocación histórica como país de diálogo, como puente del mundo y su compromiso con la paz y estabilidad global", dijo el presidente Mulino.

Durante el encuentro, el presidente Mulino extendió un agradecimiento formal al Gobierno de Israel por la cooperación técnica y las donaciones gestionadas a través de su Embajada en Panamá. Estas contribuciones se han centrado en resolver necesidades críticas de saneamiento y acceso a agua potable en zonas de difícil acceso.