Presidente Mulino recibe al mandatario Isaac Herzog de Israel, en histórica visita a Panamá

En un hecho sin precedentes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 6 de mayo en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Israel, Isaac Herzog. Este encuentro marca la primera visita oficial de un mandatario israelí a suelo panameño en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Temas de conversación entre Panamá e Israel
"Hemos conversado varios temas, seguridad, logística y en el plano internacional hemos intercambiado visiones sobre los desafíos geopolíticos actuales, incluyendo por su puesto la realidad del Medio Oriente y Panamá reafirma su vocación histórica como país de diálogo, como puente del mundo y su compromiso con la paz y estabilidad global", dijo el presidente Mulino.
Durante el encuentro, el presidente Mulino extendió un agradecimiento formal al Gobierno de Israel por la cooperación técnica y las donaciones gestionadas a través de su Embajada en Panamá. Estas contribuciones se han centrado en resolver necesidades críticas de saneamiento y acceso a agua potable en zonas de difícil acceso.