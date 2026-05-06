Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 12:25

Presidente Mulino recibe al mandatario Isaac Herzog de Israel, en histórica visita a Panamá

El presidente Mulino recibió este miércoles en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Israel, Isaac Herzog.

Presidente José Raúl Mulino recibe al mandatario Isaac Herzog de Israel.

Presidente José Raúl Mulino recibe al mandatario Isaac Herzog de Israel.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

En un hecho sin precedentes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 6 de mayo en el Palacio de las Garzas a su homólogo de Israel, Isaac Herzog. Este encuentro marca la primera visita oficial de un mandatario israelí a suelo panameño en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Panamá e Israel avanzan en una agenda bilateral enfocada en cooperación en gestión del agua, innovación y asistencia técnica.

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Temas de conversación entre Panamá e Israel

"Hemos conversado varios temas, seguridad, logística y en el plano internacional hemos intercambiado visiones sobre los desafíos geopolíticos actuales, incluyendo por su puesto la realidad del Medio Oriente y Panamá reafirma su vocación histórica como país de diálogo, como puente del mundo y su compromiso con la paz y estabilidad global", dijo el presidente Mulino.

Durante el encuentro, el presidente Mulino extendió un agradecimiento formal al Gobierno de Israel por la cooperación técnica y las donaciones gestionadas a través de su Embajada en Panamá. Estas contribuciones se han centrado en resolver necesidades críticas de saneamiento y acceso a agua potable en zonas de difícil acceso.

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