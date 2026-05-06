Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 11:43

Concurso de Becas 2026: IFARHU anuncia fechas de entrega de documentos en Panamá Centro

IFARHU anuncia recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 del 11 al 15 de mayo. Conoce sedes y requisitos.

IFARHU publica calendario del Concurso de Becas 2026

IFARHU publica calendario del Concurso de Becas 2026

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 11 al 15 de mayo de 2026 se desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes preseleccionados de distintos niveles educativos.

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Becas IFARHU 2026: inicia entrega de documentos

Durante esta fase, la atención se brindará en las siguientes regiones:

  • Panamá Centro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Soná

¿Quiénes deben asistir?

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Los aspirantes de los niveles:

  • Primaria
  • Premedia
  • Media
  • Universitario

deberán presentar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación.

El IFARHU reiteró a los estudiantes y acudientes la importancia de asistir con todos los documentos completos y en regla, para evitar retrasos en el trámite.

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