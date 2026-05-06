Concurso de Becas 2026: IFARHU anuncia fechas de entrega de documentos en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 11 al 15 de mayo de 2026 se desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.
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Becas IFARHU 2026: inicia entrega de documentos
Durante esta fase, la atención se brindará en las siguientes regiones:
- Panamá Centro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Soná
¿Quiénes deben asistir?
Los aspirantes de los niveles:
- Primaria
- Premedia
- Media
- Universitario
deberán presentar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación.
El IFARHU reiteró a los estudiantes y acudientes la importancia de asistir con todos los documentos completos y en regla, para evitar retrasos en el trámite.