Concurso de Becas 2026: IFARHU anuncia fechas de entrega de documentos en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 11 al 15 de mayo de 2026 se desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes preseleccionados de distintos niveles educativos.

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Becas IFARHU 2026: inicia entrega de documentos

Durante esta fase, la atención se brindará en las siguientes regiones:

Panamá Centro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Soná

¿Quiénes deben asistir?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052028027018543608?s=20&partner=&hide_thread=false La próxima semana, del 11 al 15 de mayo, el @IFARHU realizará la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, para estudiantes preseleccionados en las sedes en Panamá Centro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y Soná.



En esta jornada los aspirantes de primaria,… pic.twitter.com/TUS8muC8My — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Los aspirantes de los niveles:

Primaria

Premedia

Media

Universitario

deberán presentar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación.

El IFARHU reiteró a los estudiantes y acudientes la importancia de asistir con todos los documentos completos y en regla, para evitar retrasos en el trámite.