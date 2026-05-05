IFARHU: Concurso General de becas 2026 entra en fase clave

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 28,948 estudiantes preseleccionados participan en la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.
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Más de 28 mil estudiantes buscan becas del IFARHU
Durante esta fase, la atención se concentra en Panamá Oeste y San Miguelito.
En Panamá Oeste, el proceso incluye los distritos de:
- La Chorrera
- Coronado
- Arraiján
En estas áreas se han habilitado centros para la recepción de documentos.
Concurso General: ¿Quiénes deben entregar documentos?
El IFARHU detalló que en esta etapa deben presentarse los estudiantes de:
- Educación primaria
- Premedia
- Media
- Nivel universitario
Los aspirantes deben entregar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación del concurso.
Proceso clave
La entrega de documentos es una de las fases más importantes del concurso, ya que permite validar la información de los estudiantes preseleccionados antes de la asignación final de las becas.
Las autoridades reiteran el llamado a cumplir con los requisitos dentro del calendario establecido para evitar quedar fuera del proceso.