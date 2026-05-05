IFARHU: Concurso General de becas 2026 entra en fase clave

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 28,948 estudiantes preseleccionados participan en la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

La jornada se desarrolla del lunes 4 al viernes 8 de mayo, como parte del proceso que permite a los aspirantes avanzar hacia la obtención del beneficio educativo.

Contenido relacionado: A 112 años de la Tragedia de El Polvorín: el sacrificio que marcó a Panamá

Más de 28 mil estudiantes buscan becas del IFARHU

Durante esta fase, la atención se concentra en Panamá Oeste y San Miguelito.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "IFARHU inicia tercera semana de recepción de documentos del Concurso General 2026 El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio inicio a la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, como parte del proceso que permite a los estudiantes preseleccionados avanzar hacia la obtención de este beneficio educativo. Esta jornada se desarrolla del lunes 4 al viernes 8 de mayo y contempla la atención de 28,948 estudiantes preseleccionados en las regiones de Panamá Oeste y San Miguelito. En Panamá Oeste, el proceso abarca los distritos de La Chorrera, Coronado y Arraiján, donde se han habilitado centros para la recepción de documentos. Durante esta fase, los aspirantes de primaria, premedia, media y nivel universitario deben presentar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación." View this post on Instagram

En Panamá Oeste, el proceso incluye los distritos de:

La Chorrera

Coronado

Arraiján

En estas áreas se han habilitado centros para la recepción de documentos.

Concurso General: ¿Quiénes deben entregar documentos?

El IFARHU detalló que en esta etapa deben presentarse los estudiantes de:

Educación primaria

Premedia

Media

Nivel universitario

image

Los aspirantes deben entregar la documentación requerida para continuar en el proceso de evaluación del concurso.

Proceso clave

La entrega de documentos es una de las fases más importantes del concurso, ya que permite validar la información de los estudiantes preseleccionados antes de la asignación final de las becas.

Las autoridades reiteran el llamado a cumplir con los requisitos dentro del calendario establecido para evitar quedar fuera del proceso.