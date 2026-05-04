Pago a jubilados y pensionados del 5 de mayo: conozca quiénes serán beneficiados

Pago a jubilados y pensionados de Panamá.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este martes, 5 de mayo de 2026, proseguirá con el calendario de pagos correspondiente a la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.

Los desembolsos deben ser retirados en los centros de pago y agencias administrativas habilitadas por la institución a nivel nacional.

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La CSS exhorta a los adultos mayores a mantener las medidas de seguridad pertinentes al momento de realizar sus trámites y retiros.

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Pagos a jubilados y pensionados 2026: mayo y junio

Mayo

ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo

Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Junio

ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio

Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos