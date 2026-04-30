Aumento a Jubilados y pensionados: "llegó sin consulta" Mulino cuestiona Ley 491 y advierte posible veto

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reaccionó al avance en segundo debate del proyecto de Ley 491, que busca fijar una pensión mínima de $600 para jubilados y pensionados en Panamá.

El mandatario cuestionó el origen de la iniciativa y aseguró que no fue consultada previamente con el Ejecutivo ni con entidades clave del sector económico.

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“Ese proyecto de ley apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro del MEF ni con la Autoridad Marítima de Panamá”, expresó. “Ese proyecto de ley apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro del MEF ni con la Autoridad Marítima de Panamá”, expresó.

Mulino adelantó que evaluará su decisión en caso de que la norma sea aprobada en tercer debate. “La Asamblea tendrá que decidir y yo también, si avanza y se aprueba, cuando llegue el momento de sancionar o vetar”, afirmó.

Proyecto busca aumento a jubilados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049861108417102331?s=20&partner=&hide_thread=false Presidente de la República, @JoseRaulMulino, sobre el proyecto de ley que establece impuesto al movimiento de contenedores para aumento a jubilados: “ese proyecto de ley apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro del MEF ni con la… pic.twitter.com/QkfH3ciwIm — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

La iniciativa legislativa plantea establecer una pensión mínima de $600, financiada en parte mediante nuevos mecanismos como tasas e impuestos vinculados a actividades económicas, incluyendo el movimiento de contenedores.

Sector privado advierte impacto económico

Distintos gremios han manifestado preocupación por el posible impacto de la medida en la competitividad del país.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa ha advertido que el proyecto podría afectar sectores estratégicos al trasladar nuevas cargas económicas.

Asimismo, la Cámara Marítima de Panamá alertó que la tasa a contenedores contemplada en la propuesta podría impactar negativamente la competitividad logística del país.

Debate entre sostenibilidad y competitividad

El proyecto ha generado un intenso debate entre la necesidad de mejorar las pensiones y el riesgo de afectar la posición de Panamá como hub logístico y de servicios.

Se espera que la discusión continúe en el pleno legislativo antes de su eventual aprobación.