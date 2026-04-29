Precios del combustible cambian esta semana: gasolina de 95 podría subir

Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron variaciones significativas en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía. El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas

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De acuerdo con el reporte oficial:

Gasolina de 95 octanos : bajó 2 centavos por litro

: bajó 2 centavos por litro Diésel bajo en azufre : subió 1 centavo por litro

: subió 1 centavo por litro Gasolina de 91 octanos: se mantiene estable

Estos ajustes representan un leve alivio para algunos conductores, aunque el incremento del diésel impacta directamente en transporte y costos logísticos.

Proyecciones del mercado: ¿Sube o baja el combustible?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049293133909794830?s=20&partner=&hide_thread=false Este viernes deben comenzar a regir los nuevos precios del combustible en Panamá.



Expertos en hidrocarburos esperan una disminución de 40 centavos en el galón de diésel, prevén un aumento de entre 7 y 8 centavos en la gasolina de 95 octanos y que se mantenga el precio de la… pic.twitter.com/2gh4eTo3eh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026

Expertos en hidrocarburos estiman que en las próximas semanas podrían registrarse variaciones más marcadas:

Posible baja de hasta 40 centavos por galón en diésel

Posible alza de entre 7 y 8 centavos en gasolina de 95 octanos

Estabilidad en gasolina de 91 octanos

Estas proyecciones dependen del comportamiento del mercado internacional del petróleo.