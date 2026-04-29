Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 08:12

Precios del combustible cambian esta semana: gasolina de 95 podría subir

Desde este viernes cambian los precios del combustible en Panamá: sube la gasolina de 95 y baja el diésel. Conoce aquí las tarifas actualizadas.

Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana

Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron variaciones significativas en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía. El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas

De acuerdo con el reporte oficial:

  • Gasolina de 95 octanos: bajó 2 centavos por litro
  • Diésel bajo en azufre: subió 1 centavo por litro
  • Gasolina de 91 octanos: se mantiene estable

Estos ajustes representan un leve alivio para algunos conductores, aunque el incremento del diésel impacta directamente en transporte y costos logísticos.

Proyecciones del mercado: ¿Sube o baja el combustible?

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Expertos en hidrocarburos estiman que en las próximas semanas podrían registrarse variaciones más marcadas:

  • Posible baja de hasta 40 centavos por galón en diésel
  • Posible alza de entre 7 y 8 centavos en gasolina de 95 octanos
  • Estabilidad en gasolina de 91 octanos

Estas proyecciones dependen del comportamiento del mercado internacional del petróleo.

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