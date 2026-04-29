Precios del combustible cambian esta semana: gasolina de 95 podría subir

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron variaciones significativas en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía. El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas
De acuerdo con el reporte oficial:
- Gasolina de 95 octanos: bajó 2 centavos por litro
- Diésel bajo en azufre: subió 1 centavo por litro
- Gasolina de 91 octanos: se mantiene estable
Estos ajustes representan un leve alivio para algunos conductores, aunque el incremento del diésel impacta directamente en transporte y costos logísticos.
Proyecciones del mercado: ¿Sube o baja el combustible?
Expertos en hidrocarburos estiman que en las próximas semanas podrían registrarse variaciones más marcadas:
- Posible baja de hasta 40 centavos por galón en diésel
- Posible alza de entre 7 y 8 centavos en gasolina de 95 octanos
- Estabilidad en gasolina de 91 octanos
Estas proyecciones dependen del comportamiento del mercado internacional del petróleo.