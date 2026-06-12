MOP continuará limpieza de canales pluviales en Albrook para prevenir inundaciones

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) continuará con las labores de limpieza y mantenimiento aguas arriba de los canales pluviales de amortiguamiento de Paseo Iguana y la calle Los Guayacanes, en las inmediaciones del Colegio Saint Mary, con el objetivo de preservar la capacidad hidráulica del sistema pluvial existente.

La planificación de estas acciones se definió tras un recorrido conjunto entre el MOP, el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( Idaan ), en el cual se evaluaron las condiciones de los canales y se programaron los nuevos trabajos en el cauce. El equipo de MiAmbiente ha brindado acompañamiento continuo a la Dirección del Área Canalera del MOP en estas tareas de mantenimiento en el sector de Albrook.

David Cedeño, director del Área Canalera del MOP, informó que en la primera intervención se logró recuperar la sección hidráulica del cauce mediante la remoción de sedimentos y diversas obstrucciones en Paseo Iguana. Asimismo, se liberó un dique de tierra construido de manera deliberada que impedía el flujo natural del agua, provocando niveles elevados y estancamientos.

De manera complementaria, el Idaan reemplazó 40 pies de tubería de 12 pulgadas para dar continuidad a la línea del sistema sanitario en Albrook y ejecutó la limpieza de la red desde el puente de la calle Los Guayacanes hasta Paseo Iguana, en el corregimiento de Ancón. La institución prevé que las próximas limpiezas del cauce faciliten el mantenimiento de las líneas sanitarias paralelas, así como la ubicación y rehabilitación de las cámaras de inspección necesarias.

Finalmente, las autoridades analizan la posibilidad de interconectar las líneas sanitarias de Albrook a las colectoras del Programa de Saneamiento de Panamá.