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Bancada Vamos presentará proyecto para regular modernizar el sistema de energía eléctrica

La bancada Vamos anunció la presentación del Proyecto de Ley 370 con el objetivo de modernizar el sistema de energía eléctrica en el país, establecer medidas de protección a los consumidores y reformar el marco regulatorio antes de convocar a concesiones eléctricas, esto ante los constantes apagones y fluctuaciones que se registran en diferentes puntos del país.