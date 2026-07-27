Panamá Nacionales -

Realizan foro sobre democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas

Representantes de gremios periodísticos, políticos, académicos, y organismos internacionales se dieron cita en el conversatorio sobre democracia y libertad de expresión ante las nuevas amenazas, donde se concluyó que las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial redefinen los riesgos para el oficio periodístico, pero reafirman su rol esencial como contrapeso.