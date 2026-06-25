Mulino llama a defender la democracia en la región y alerta sobre crimen organizado y desinformación

Presidente Mulino insta a la región a cerrar filas en defensa de la democracia ante amenazas “sin fronteras”

El presidente de la República, José Raúl Mulino , hizo un llamado a los países de la región a unir esfuerzos para defender la democracia frente a amenazas que, según advirtió, “no respetan fronteras” y debilitan el Estado democrático desde adentro.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración de la Undécima Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, celebrada en el centro de convenciones Atlapa, en el marco del 56.º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

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Presidente Mulino: Democracia bajo presión en la región

Durante su intervención, el mandatario alertó sobre factores que afectan la estabilidad democrática, entre ellos:

Desconfianza ciudadana

Desinformación

Desigualdad creciente

Expansión del crimen organizado y narcotráfico

Mulino advirtió que estas amenazas no pueden enfrentarse de manera aislada y requieren una respuesta coordinada entre los países.

“Democracia de acción y no de salón”

El presidente subrayó la necesidad de que los foros internacionales pasen de la discusión a la acción concreta. “Necesitamos ser más demócratas de acción y menos demócratas de salón refrigerado”, expresó Mulino durante su discurso.

También enfatizó que la Comunidad de las Democracias tiene una responsabilidad particular al reunir países comprometidos explícitamente con este sistema político.

Mención de crisis políticas en la región

El mandatario hizo referencia a situaciones en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, señalando que representan desafíos reales para la democracia en la región.

Indicó que estos casos no deben verse como abstracciones geopolíticas, sino como situaciones que afectan directamente a ciudadanos que esperan respuestas de la comunidad internacional.

Panamá y su rol en la presidencia pro tempore

Mulino recordó que Panamá ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de las Democracias, lo que representa —según dijo— un compromiso para impulsar acciones concretas en favor del fortalecimiento democrático.

El presidente afirmó que el objetivo es dejar resultados tangibles al finalizar el periodo, más allá de declaraciones formales.