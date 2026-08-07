Mulino llega a Colombia y envía mensaje a Abelardo de la Espriella: "Estamos a su disposición"

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , llegó este viernes 7 de agosto a Cali, Colombia, para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente colombiano. Mulino fue recibido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, previo a su participación en la ceremonia de investidura.

A su llegada a Cali, el mandatario panameño expresó sus mejores deseos para el nuevo Gobierno colombiano y destacó la disposición de Panamá para fortalecer la cooperación entre ambos países.

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“Le deseo al presidente Abelardo De La Espriella solo éxitos en el mandato que hoy inicia, y como buenos vecinos estamos a su disposición para toda la cooperación que tengamos que hacer y de la cual hablaré con él más tarde”, expresó Mulino. “Le deseo al presidente Abelardo De La Espriella solo éxitos en el mandato que hoy inicia, y como buenos vecinos estamos a su disposición para toda la cooperación que tengamos que hacer y de la cual hablaré con él más tarde”, expresó Mulino.

Mulino se reunirá con De la Espriella

La visita del presidente panameño incluye una reunión bilateral con Abelardo de la Espriella, quien asumirá este viernes el periodo presidencial 2026-2030.

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, llegó este viernes a Cali para participar en la Toma de Posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.



Mulino fue recibido por la canciller colombiana Rosa Villavicencio, en el Aeropuerto Internacional… pic.twitter.com/BlchpOL1xi — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

La ceremonia de posesión se desarrolla en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, después de que el Congreso colombiano aprobara trasladar el acto desde Bogotá. Se trata de una investidura que rompe con la tradición de realizar la ceremonia presidencial en la capital colombiana.

La agenda bilateral entre Panamá y Colombia contempla asuntos de interés para ambos países, entre ellos cooperación, seguridad, comercio, interconexión eléctrica y lucha contra el crimen organizado.

Mulino y De la Espriella ya habían conversado en junio, cuando ambos acordaron impulsar una alianza para fortalecer las inversiones entre Panamá y Colombia y reforzar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Una ceremonia con presencia internacional

La toma de posesión de De la Espriella reúne en Cali a varios jefes de Estado y representantes internacionales.

Entre los mandatarios invitados se encuentra el rey Felipe VI de España, además de presidentes de distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Honduras y Panamá.

Con su participación en la ceremonia, Mulino busca mantener y fortalecer los vínculos entre Panamá y Colombia, dos países que comparten una extensa agenda de cooperación en materia de seguridad, comercio, migración y desarrollo económico.