¡Atención Panamá! SINAPROC extiende vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 10 de agosto

SINAPROC extiende vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 10 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió la vigilancia por lluvias y tormentas en todo el territorio nacional hasta el lunes 10 de agosto de 2026, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de prevención.

Ante las condiciones meteorológicas, la entidad pidió mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores, especialmente en zonas donde puedan registrarse inundaciones, crecidas de ríos y quebradas.

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Recomendaciones de SINAPROC ante las lluvias

SINAPROC recordó a la población la importancia de tomar precauciones durante el periodo de lluvias y tormentas.

Entre las principales recomendaciones están:

Mantener especial vigilancia con niños y adultos mayores.

Evitar cruzar ríos y quebradas crecidas , debido al riesgo de ser arrastrados por las corrientes.

, debido al riesgo de ser arrastrados por las corrientes. Conducir con precaución y reducir la velocidad cuando las condiciones de la vía sean adversas.

y reducir la velocidad cuando las condiciones de la vía sean adversas. Evitar exponerse innecesariamente durante los periodos de lluvia intensa.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales de las autoridades.

La institución mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda a la ciudadanía atender las indicaciones de los organismos de seguridad y prevención.

El aviso se mantiene hasta el 10 de agosto de 2026, por lo que SINAPROC pide a la población mantenerse vigilante ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

¿Qué hacer si aumenta la lluvia?

Ante una crecida repentina de ríos o quebradas, las autoridades recomiendan no intentar atravesarlas, aunque aparentemente el nivel del agua parezca bajo. La fuerza de la corriente puede aumentar rápidamente.

Los conductores también deben extremar las precauciones, mantener una velocidad moderada y evitar transitar por sectores que presenten acumulación de agua o corrientes.

SINAPROC mantiene disponible información sobre sus avisos y niveles de alerta a través de sus canales oficiales.